【北京冬奧】國稅總局：冬奧帶動春節全國體育用品銷售增３２％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國家稅務總局發布的增值稅發票數據顯示，

今年春節期間，全國居民消費活力提升，受冬奧會帶動相關產業銷售收入上漲。今年春節期間適

逢冬奧會開幕，各地掀起冰雪運動熱潮，帶動全國體育用品、體育相關服務銷售收入同比分別增

長３２﹒４％和１﹒４倍。

特別是北京、河北作為冬奧會賽事舉辦地，百姓對滑雪、滑冰等冰雪運動參與度較高，兩地

體育用品、體育相關服務銷售收入同比分別增長３﹒４倍和４﹒４倍。



＊冰墩墩掀熱潮，排隊６小時未必能買到＊



冬奧吉祥物冰墩墩近日掀熱潮，最近兩日北京王府井的北京２０２２官方特許商品旗艦店門

口，卻從早到晚都排起了長龍。有網友表示，有好朋友在北京去給他女朋友排隊買冰墩墩，排了

六個小時，限量５００個，一人只能買一個。

此外，冰墩墩掛飾、擺件已經售罄下架，事實上不僅僅是冰墩墩，冬奧會的毛絨玩具、紀念

徽章、手辦、掛架等冬奧周邊大受歡迎，部分周邊已經搶不到了。線下門店工作人員透露，目前

冰墩墩鑰匙扣和毛絨玩具都已售罄，明天還不確定能供應多少。「我們會賣到９月份，大家都能

買到冰墩墩的。」

關於北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」異常緊俏、一「墩」難求的說情況，北京冬奧組委發言人

趙衛東表示，「工廠在春節假期放假，所以冰墩墩非常緊俏，我們也在加大協調、加大供應，其

實大家也可以關心一下雪容融，同樣很好。」

