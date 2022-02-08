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08/02/2022 11:44

【新冠肺炎】深圳：５名香港跨境貨車司機核酸陽性，３名已返港

　　《經濟通通訊社８日專訊》微信公眾號「深圳口岸發布」公布，近期香港疫情形勢嚴峻複雜
，從２月４日起至今，已連續發現５名跨境貨車司機新冠肺炎核酸檢測陽性，其中三人是返港時
檢出陽性，其餘兩人為自深圳灣口岸入境時檢出。
　　為築牢疫情防控的堅固防線，深圳市人民政府口岸辦公室提醒廣大跨境司機做好自身防護，
嚴格執行內地疫情防控措施。
　　根據通報，患者１：男，從事跨境運輸行業，２月４日０１：２０自深圳灣口岸入境閉環，
檢出陽性，已轉送至指定醫院隔離治療。
　　患者２：男，從事跨境運輸行業，２月４日２２：０１自深圳灣口岸入境閉環返港，檢出陽
性，有關情況已通報香港相關部門。
　　患者３：男，從事跨境運輸行業，２月５日０４：４９自深圳灣口岸入境閉環經文錦渡口岸
返港，檢出陽性，有關情況已通報香港相關部門。
　　患者４：男，從事跨境運輸行業，２月７日０８：３３自文錦渡口岸入境閉環返港，檢出陽
性，有關情況已通報香港相關部門。
　　患者５：男，從事跨境運輸行業，２月７日０３：１３自深圳灣口岸入境閉環，檢出陽性，
已轉送至指定醫院隔離治療。（ｃｔ）

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