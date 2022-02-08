【新冠肺炎】全國本土確診昨增６５宗，廣西百色兩日破百宗

《經濟通通訊社８日專訊》國家衛健委公布，昨日（７日）全國確診者新增確診１０５宗新

型冠狀病毒肺炎病例，本土病例６５宗（廣西６４宗均在百色市；天津１宗在河北區），含４宗

由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣西）。境外輸入病例４０宗，含１０宗無症狀感染者轉為

確診病例（廣東５宗，四川３宗，北京１宗，河南１宗）。

截至２月７日，現有確診病例１４７３宗（其中重症病例５宗），累計治愈出院病例

１００４１５宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０６５２４宗。累計收到港澳

台地區通報確診病例３４２９７宗。其中，香港特別行政區１５０２６宗，澳門特別行政區７９

宗，台灣地區１９１９２宗。



＊廣西百色：禁哄抬物價 違者從嚴查處＊



廣西市昨日下令全市居家隔離，今日再通報新增６４宗本土病例，當地累計本土確診病例

１０８宗。廣西百色市市場監督管理局發布通告，要求業者於疫情期間，不得相互串通、操縱市

場價格、囤積居奇、哄抬物價。

此外，通告也要求各商場、超市、農貿市場、電子商務平台經營者應履行價格承諾，不得隨

意漲價；不得以虛構原價、虛假優惠打折等讓人誤解的標價方式誤導消費者進行交易。（ｃａ）

