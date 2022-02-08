【內房困局】中融信託：華夏幸福違債務重組計劃，無法加入債委會

《經濟通通訊社８日專訊》中融信託的一份臨時管理報告，將華夏幸福

（滬：６００３４０）債務重組事宜再度拉回到公眾視野。根據該份報告，由於華夏幸福提供的

債務重組條件違背了《債務重組計劃》和債務化解工作的原則，為了保護委托人的利益，作為受

托人中融信託暫時無法代表該信託計劃加入華夏幸福債委會，或代表信託計劃接受華夏幸福目前

的債務重組方案、簽署《債務重組協議》。

據《上海證券報》引述業內人士透露，去年１１月左右，中融信託管理的華夏幸福相關信託

計劃召開受益人大會，同意加入華夏幸福債委會，簽署債權人協議。後來中融信託代表投資人與

華夏幸福的多輪溝通談判中，華夏幸福未能按照承諾以《債務重組計劃》為基礎、最大程度地保

護債權人利益，反而前期《債務重組計劃》承諾的基本條件也無法落實延期時間、分期還款安排

及質押應收帳款的回款事宜。

總的來看，雙方爭議主要集中於信託計劃展期期間的具體支付情況及質押應收帳款的回款事

項，中融信託方面認為華夏幸福向其新提供的債務重組條件違背了《債務重組計劃》。對此，中

融信托相關人士表示，在該事項的處理中，公司將盡職盡責履行受托人義務，最大限度保障投資

人權益。



＊存續債近２２００億，華夏幸福去年再巨虧＊



去年一季度，華夏幸福發布公告官方承認債務逾期問題，中融信託在內的諸多信託公司的相

關信託計劃因此陸續出現違約。同年１０月，華夏幸福與金融機構債權人委員會舉行全體債權人

大會，並於會後公布最新化解債務方案。華夏幸福擬通過賣出優質資產回籠資金、出售資產帶走

債務、現金清償、債務展期等方式分批實現債務化解。根據２０２１年１０月公司披露的《關於

重大事項進展暨股票復牌的公告》，公司存續金融債務共計２１９２億元（人民幣．下同），截

至目前累計未能如期償還的債務金額合計為９３５﹒５６億元（不含利息）。

此外，春節前夕，華夏幸福發布業績預告稱，預計公司２０２１年度實現歸屬於上市公司股

東的虧損３３１億元到３９１億元。預計公司２０２１年度實現歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨虧損３１８億元到３２８億元。（ｗｌ）

