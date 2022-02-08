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08/02/2022 09:39

【內房困局】陽光城多隻債券遭降評級停牌一日，明起僅可大宗交易

　　《經濟通通訊社８日專訊》內房陽光城（深：０００６７１）公告稱，東方金誠將公司主體
信用等級由ＡＡ下調至ＢＢＢ，評級展望為負面，同時將「２０陽城０１」、「２０陽城０２」
、「２０陽城０３」和「２１陽城０１」信用等級由ＡＡ下調至ＢＢＢ。
　　經公司申請，「２０陽城０１」、「２０陽城０２」、「２０陽城０３」、「２０陽城０４
」、「２１陽城０１」、「２１陽城０２」於今日開市起停牌１個交易日，並於明日（９日）開
市起復牌，復牌之日起上述債券交易方式調整為僅採取協議大宗交易方式。
　　此外，陷入債務違約危機的陽光城上月２９日表示，因發行人近期償債資金籌措壓力較大，
「２１陽光城ＭＴＮ００１」於１月２６日召開持有人會議，未能通過利息展期的議案，該期中
票不能按期償付利息。該公司並定於今日召開此期中票的第二次持有人會議。該期中票發行日期
２０２１年１月２８日，期限２＋２年，票面利率６﹒９２％，發行規模５﹒８億元（人民幣．
下同），應付息金額４０１３﹒６萬元。不過，本期中票設置了五個工作日的寬限期，若發行人
在該期限內對應付利息進行了足額償還，則不構成發行人在本期中票項下的違約。（ｗｌ）

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