【大國博弈】美新一波制裁劍指中國高新產業，表列上榜３３家實體

《經濟通通訊社記者楊英傑８日報道》中美關係走向脫勾，不和氣氛從貿易層面上升到外交

事件，最近美國及多個西方國家宣布外交抵制北京冬奧會，成為兩國關係轉差的標誌性事件。就

在冬奧賽事開鑼不久，美國應對中國競爭的步伐並未停下，繼美國國會通過競爭法案後，美國商

務部最新將３３間中國企業納入「未經核實」（ＵＶＬ）實體名單，是拜登上任以來美國政府首

次使出此項制裁武器。

在ＵＶＬ名單上列名並不意味著美國出口商不能與其接觸，也不意味著存在具體、明確的國

家安全或外交政策問題，不過需要額外的文件，包括授權美國官員的聲明。

被列入ＵＶＬ名單的企業多數為光學器件生產商，還有部分涉及軍工航空及半導體領域，絕

大部分來自中國高新技術產業。從股權控制來分析，只有小部分屬於央企，部分為上市公司或上

市公司附屬企業，剩餘多數由個人持有。

值得留意的是，生物製藥明星企業－－藥明生物（０２２６９）以及其附屬公司榜上有名，

由於中國在生物製藥領域發展較慢，在技術及供應鏈上比較依賴美國，事件料對藥明生物帶來重

大打擊，藥明生物今早在港股價曾大瀉逾３０％創新低，並中途臨時停牌，至於同系公司藥明康

德（０２３５９）（滬：６０３２５９），Ｈ股半日跌１５％，Ａ股挫一成跌停。藥明生物急發

聲明強調ＵＶＬ不是更為人熟知的美國「實體名單」或「黑名單」，又指被列入ＵＶＬ的企業可

以採取有關措施以爭取從名單中被移除。目前公司在美國的律師團隊正在緊急作業，準備與美國

商務部談判。

美國商務部表示，美國政府無法聯繫這些企業、不配合當局作最終用途調查，又或是未能恰

當展示公司合乎出口管制條例的證據，當局未能確定這些實體的「善意」，也不能保證出口至這

些實體的物品最終用途的合法性與可靠性，所以採取了這一行動。

《經濟通通訊社》翻查內地工商資料，整合了最新被列入ＵＶＬ名單的３３家中國實體，以

及與其相關的中港上市公司，表列如下：



實體名稱 備註

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中國航發湖南南方宇航工業有限公司 央企中國航發附屬公司

軍工航空企業

北京世維通科技公司 光電子器件供應商

北京眾合航迅科技有限公司 機器視覺技術企業

中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責任公司 央企中國二重附屬公司

軍工航空企業

滁州惠科光電科技有限公司 中國ＬＣＤ顯示面板龍頭企業

東莞市度潤光電科技有限公司 光學產品供應商

東莞惠群電子有限公司 電源開關按鍵生產商

廣東光華科技股份有限公司 光華科技（深：００２７４１）

專用化學品生產商

廣西銦泰科技有限公司 銦系列產品、光電材料生產商

廣州海目星激光科技有限公司 激光產品生產商

哈爾濱新光飛天（光電科技有限公司） 新光光電（滬：６８８０１１）同系公司

疑似為航空航天產業園經營方

合肥安信瑞德精密製造有限公司 製冷空調壓縮機吸、排氣閥片生產商

鶴山市得潤電子科技有限公司 得潤電子（深：００２０５５）附屬公司

電子連接器生產商

湖北龍昌光學有限公司 光學產品生產商

大股東為一家美國企業

湖北興福電子材料有限公司 興發集團（滬：６００１４１）附屬公司

專用化學品生產商

湖南大學

化學╱生物傳感與化學計量學國家重點實驗室

濟南邦德激光股份有限公司 新三板上市公司，激光切割機生產商

中電九天智能科技有限公司 央企中國電子附屬公司

工業智能製造管理系統

昆山恒瑞誠工業科技有限公司 汽車零部件生產商

Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｆａｎｓｈｅｎｇ 疑為上海帆晟光電科技有限公司

Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ 名稱相似，註冊地址同在上海楊浦區

Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

上海微電子裝備（集團）股份有限公司 上海電氣（０２７２７）附屬公司

半導體裝備生產商

雙翔（福建）電子有限公司 光電器件生產商

大股東為一家離岸公司

南方科技大學

機械與能源工程系

蘇州超微精納光電有限公司 光學儀器及鏡片生產商

蘇州昀冢電子科技股份有限公司 昀冢科技（滬：６８８２６０）

電子零部件生產商

蘇州亮宇模具科技有限公司 光學鏡面表面處理加工企業

無錫藥明生物技術股份有限公司 藥明生物（０２２６９）

生物技術公司

藥明康德（０２３５９）同系公司

上海藥明生物技術有限公司 藥明生物附屬公司

無錫透平葉片有限公司 上海電氣附屬公司

電站葉片和航空鍛件動力部件供應商

Ｙｕｎｎａｎ Ｆｓ Ｏｐｔｉｃｓ Ｃｏ Ｌｔｄ

Ｙｕｎｎａｎ Ｔｉａｎｈｅ 疑為雲南天合立光電技術有限公司

Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃｏ Ｌｔｄ 名稱相似，公司註冊地址相同

鄭州百維智能自動化設備有限公司 激光切割機、數控設備生產商

株洲中車特種裝備科技有限公司 央企中國中車（０１７６６）同系公司

遊樂裝備及軌道交通裝備生產商

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