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即市新聞

08/02/2022 10:38

【方正斷臂】方正證券靠穩，稱目前沒有平安系高管空降的人事安排

　　《經濟通通訊社８日專訊》具有北京大學及國資背景的方正集團去年中敲定重整方案，新方
正集團被平安系控制後，市場憧憬平安將在經營層面進一步入主。綜合內媒昨天（７日）報道，
平安系正醞釀從人事層面介入對方正證券（滬：６０１９０１）的管理，來自平安理財的一名高
管將空降至方正證券擔任高管。這一人事部署已獲雙方認可，目前正在履行相關手續流程，如無
意外，在獲得監管批覆後，方正證券高管席位將迎來一名有著證券和理財子公司從業經驗的平安
系幹將。
　　對此，方正證券第一時間回應《上海證券報》表示，目前沒有相關人事安排。方正證券稱，
公司將嚴格按照相關要求，依法合規推進公司控股股東、實際控制人變更等相關事項。目前相關
事項尚需中證監批准，完成變更的時間尚不確定。
　　中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）１月３１日公告稱，旗下平安人壽收到銀保
監出具的《關於中國平安人壽保險股份有限公司股權投資新方正集團的批覆》。這意味著，銀保
監同意平安人壽投資新方正集團。根據《重整投資協議》的約定以及重整主體的債權人對債權清
償方案的選擇情況，平安人壽擬出資約４８２億元（人民幣．下同）　受讓新方正集團約
６６﹒５１％的股權。
　　方正證券股價靠穩，現略升０﹒７％，報７﹒５５元。（ｗｌ）

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