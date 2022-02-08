【重拳監管】人行孫天琦：金融牌照有國界，全國展業須中央發牌

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行金融穩定局局長孫天琦再次撰文抨擊境外持牌金融機構

違規境內展業的現象。文章表示，金融牌照有國界。擴大金融業開放是構建新發展格局的必然要

求，但境外機構在境內展業必須遵守境內監管規則。已對外開放的金融業務，境外機構必須持境

內相關牌照合法合規經營。境內禁止的金融業務，以及未對外開放的金融業務，境外機構不得在

境內經營。

文章強調，境外機構在境內從事禁止的、未對外開放的金融業務或者僅持境外牌照在境內展

業，屬非法金融活動。國內大部分中小機構的牌照也有地域限制。金融機構若僅持有可在一定區

域內展業的牌照，不能在全國展業。全國性金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。



＊面向特定對象銷售私募類產品必須持牌＊



孫天琦還稱，部分金融產品或服務僅能面向特定對象提供，數字環境下也要堅決落實，不能

全網無差別銷售。面向特定對象銷售私募類產品應做到以下三點。

一是銷售必須持牌。對於非持牌的互聯網平台沒有通過持牌機構頁面而是直接展示或者介紹

、推介私募類產品的，應從嚴認定為非法從事金融產品銷售活動，依法嚴查重罰。二是特定對像

可見的要求不宜放鬆。私募類產品不應在網上無差別宣傳，不能讓所有人都可看，只能特定對象

可見，網上「特定對象」確定規則應該審慎，不能忽視。三是購買環節合格投資者認證是關鍵。

線上線下的合格投資者認證要一致。金融機構與代銷機構之間的責任劃分要清晰。（ｗｌ）

