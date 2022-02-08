【ＦＯＣＵＳ】中俄關係不封頂　絕非冷戰式結盟

【ＦＯＣＵＳ】中俄兩國領導人在北京冬奧開幕之際會晤，並發表長達７千多字的關於「新

時代國際關係和全球可持續發展」的聯合聲明。中國外交部副部長樂玉成在領導人會談結束後更

形容「中俄關係不封頂，不斷攀登新高」。



在中俄兩國各自面對台海局勢緊繃和北約東擴危機升級的情勢下，「中俄關係不封頂」會否

進一步強化為軍事同盟，自然成為國際社會與媒體關注的焦點。對此兩國聯合聲明其實已給予了

清晰的答案：「雙方倡導並推動建設相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係。」而這種

新型國家間關係是「超越冷戰時期的軍事政治同盟關係模式」。



＊超越冷戰軍事同盟＊



所謂「冷戰時期的軍事政治同盟關係模式」，固然是二戰後以北約和華約為典型，在政治上

以意識型態為依歸，在軍事上行使集體安全，一個成員國遭遇攻擊即視為所有成員國遇襲而採取

一致回應。既然中俄兩國要超越這種關係，也就不太可能走向傳統的軍事同盟。



作為中俄兩國關係的指導性文件，聯合聲明在民主制度、可持續發展、國際安全形勢和國際

秩序等四大領域作了詳細闡述，並指出：１、各國應在平等和相互尊重基礎上展開人權合作﹔２

、雙方認為和平、發展、合作是當今國際體系主流﹔３、國際社會應積極參與全球安全治理，實

現共同、綜合、合作、可持續安全﹔４、中俄堅定維護聯合國在國際事務中發揮核心協調作用的

國際體係。



＊四大合作領域強調和平共處＊



綜合以上各點，聯合聲明也沒有給予中俄建立雙邊軍事同盟的太多想象空間。相反，聲明更

多的是強調和平共處，重建聯合國協調國際事務的核心作用，甚至可以說是一份反對軍事同盟的

宣言。那麼中俄會在哪些領域，或何種情況下加強安全合作呢？



聯合聲明其實也提供了指引。例如：「中俄反對外部勢力破壞兩國共同周邊地區安全和穩定

，反對外部勢力以任何借口干涉主權國家內政，反顏色革命，將加強在上述領域的協作。」又例

如：中俄認為「個別國家、軍事政治聯盟或同盟謀求直接或間接的單方面軍事優勢，通過不正當

競爭等方式損害他國安全，加劇地緣政治競爭，渲染對立對抗，嚴重破壞國際安全秩序，破壞全

球戰略穩定。」



＊維護二戰勝利成果和戰後秩序＊



根據上述原則，中俄兩國未來都有可能在鄰國發生顏色革命時，參與某種程度的維和行動。

例如上月獨聯體集安組織出兵哈薩克斯坦，協助總統托卡耶夫平定顏色革命，而中國亦迅速對托

卡耶夫政府表達了支持。中俄還將會加強在軍事研發和技術方面的合作，以制約一些國家和軍事

集團憑「軍事優勢」，「破壞全球戰略穩定」。聯合聲明對這些國家和軍事集團也點了名，就是

美國、北約和美英澳三國安全同盟ＡＵＫＵＳ。



聯合聲明的中心思想是「雙方堅定捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，堅決維護聯合國權威

和國際公平正義，反對否定、歪曲和篡改二戰歷史的圖謀。」可以預見的是中俄會更為積極地在

聯合國大會及聯合國安理會合作，而不是跟隨美國式的單邊主義道路。（經濟通通訊社 范強）

