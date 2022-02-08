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即市新聞

08/02/2022 09:14

【大國博弈】被控串謀盜竊商業秘密，中國電信商海能達在美遭起訴

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國司法部周一（７日）起訴中國電訊商－－海能達
（深：００２５８３），指對方夥同摩托羅拉解決方案（Ｍｏｔｏｒｏｌａ　
Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）前僱員，涉嫌偷取摩托羅拉的數碼流動電台技術機密。
　　根據美國芝加哥法院解封的起訴書文件，總部位於深圳的海能達在２００７－２０２０年期
間，招募和僱用摩托羅拉在馬來西亞的前僱員，提供比摩托羅拉更好的薪資和福利，偷取俗稱對
講機（ｗａｌｋｉｅ－ｔａｌｋｉｅｓ）的數碼流動技術機密。
　　根據起訴書，海能達被起訴的罪名有２１條，包括偷取、擁有及使用相關機密等。事件在
２００７至２０２０年期間發生，涉案的摩托羅拉僱員也被列為答辯人。如果罪名成立，海能達
最高可能被判罰相當於被偷取機密價值的３倍，作為罰款。

＊摩托羅拉將追討數億美元損失，海能達不同意指控＊

　　海能達發公告指，美國檢方對海能達提起公訴，指控其竊取無線電技術商業機密。同時透過
律師發出聲明，表示對這些指控感到「失望」，並表示不同意這些指控。海能達還表示，「致力
於尊重他人的智慧財產權」。
　　摩托羅拉執行副總裁兼總法律顧問Ｍａｒｋ　Ｈａｃｋｅｒ在聲明中表示，對海能達的指控
「突顯這家中國公司的非法行為是精心策劃、經過深思熟慮的」。摩托羅拉將向海能達提出民事
訴訟，追討數以億美元計的損失。
　　摩托羅拉在２０２０年２月獲一個陪審團裁定，可以就海能達侵權行為獲得７﹒６４６億美
元賠償。海能達其後稱，賠償額已經降至２﹒２１億美元。（ｃａ）

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