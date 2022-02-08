【大國博弈】藥明生物急澄清：未經核實的名單非實體名單或黑名單

《經濟通通訊社８日專訊》美國商務部周一把３３間中國企業納入「未經核實」實體名單

（Ｕｎｖｅｒｉｆｉｅｄ Ｌｉｓｔ），對中國雷射設備製造商、藥品、政府實驗室等使出當頭

一棒。是次涉事的３中國企業中，包括藍籌港股藥明生物（０２２６９）旗下附屬公司等企業，

美方指這批公司在合符法規方面存在問題。

藥明生物（０２２６９）開市大瀉並急發聲明稱，此事對公司的業務、對公司對全球合作夥

伴的持續服務沒有影響。強調「未經核實的名單」不是更為人熟知的美國「實體名單」或「黑名

單」。公司歡迎隨時檢查，以便從此類清單中清除。公司還在採取臨時措施，在檢查之前將這些

子公司從名單中刪除。

根據美國商務部聲明，美國無法核實涉事中國企業的公司背景及可信度，因此作出相關處置

。當中包括藥明生物等關連企業，受消息影響，藥明系股價今早大瀉。藥明生物曾跌最多三成，

創上市以來最大跌幅，同系藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）Ｈ股曾跌２７％，Ａ

股更跌停板。

值得一提的是，去年１２月亦曾傳出美國財政部擬擴大投資黑名單，包括將一些中資生物技

術公司列入實體清單，當時已觸發醫藥股小股災。翻查資料顯示，美國市場佔藥明生物及藥明康

德的總收入約一半，一旦黑名單包括藥明系的公司，即被禁止與美國公司做生意，勢對藥明生物

及藥明康德的業績構成嚴重打擊。（ｃａ）

