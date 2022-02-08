《匯市縱橫－蕭啟洪》是虎年，還是「苦」年呢？

《匯市縱橫》春節到臨，送牛迎虎，當然要講一些和「虎」有關的新年祝賀詞。以下有那一

句話是大家今年最會說的，或是聽到最多的祝福語呢？「虎氣沖天、虎虎生威、生龍活虎、如虎

添翼、如龍似虎、生龍活虎、人中龍虎、虎年吉祥、虎年行大運…」等等，但是怎麼聽起來好像

有點不是味兒。新年伊始本應是萬象更新，可是這種新春熱鬧的市況已不再復見，全港市民仍面

對兇險疫情，承受各種禁令，怎會不面帶愁容，還有興致去慶祝過年嗎？如今這場「抗疫戰」倘

未結束，抗疫兩年多，依然原地踏步，大家又怎會不感到身心疲累。香港社會仍然籠罩著第五波

疫情陰霾之下，以致虎年的來臨並未帶來虎虎生威的氣象，反而讓人揶揄是個「苦年」呢！



雖然近年疫情徹底顛覆了人類的生活習慣，但筆者認為有些傳統習俗是不能缺少的。由於親

身拜年的機會少了，派發「紅包」的傳統習俗也相應逐漸虛擬化。（意思不是說筆者不想派紅包

或以虛擬貨幣代替）事實上，在疫情之前已有派發電子紅包的習慣，但疫情更促使它的流行。派

發紅包是新年的一種習俗，中國人喜愛紅色，因為紅色象徵活力、愉快與好運，通常由長輩送給

晚輩或老闆送給員工，寓意是送上新一年的祝福和好運。不過，正所謂「禮多人不怪」，若然讀

者願意給筆者送上祝福亦會欣然接受。



儘管疫情依然兇險，但另一邊廂的俄烏邊境持續戰雲密布，亦看似戰爭隨時可能一觸即發。

近日，這一話題已引起各界熱議「是否開戰」、「如何打烏」、「何時攻擊」、「美國是否出兵

協助」等，堪稱冷戰過後最大的地緣政治事件「剝花生」的話題。老實說，筆者並不太在意俄烏

兩國為甚麼而戰，因為雙方總會有一個各自說理又說不清的理由。據悉，雖然西方國和俄羅斯正

試圖循外交方面解決烏克蘭危機，但到目前為止，筆者所看到的誰最樂見俄烏開戰呢？莫過於那

個現時不停在兩國背後搧風點火的人了。據報，美國總統拜登批準未來數日增派三千名美軍往東

歐，國防部表明相關部署屬暫時性，美軍不會開入烏克蘭作戰。很顯然，此舉有如「火上澆油」

之感。就連以美國馬首是瞻的烏克蘭總統弗拉基米爾．澤倫斯基（Ｖｏｌｏｄｙｍｙｒ

Ｚｅｌｅｎｓｋｙ）也急忙跑出來呼籲西方不要在俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結的情況下製造恐

慌，並懷疑美方「別有用心」。在這麼多年來，美國常玩弄的老把戲，妳又怎會看不懂呢！



按照現時的劇本推考，不管烏克蘭問題最終如何解決，受傷最大的肯定是烏克蘭，其次就是

歐盟為代表的整個歐洲。無論是對歐洲一體化的傷害、戰爭的威脅、新一輪難民危機，還是資本

外逃、天然氣斷供、對俄制裁帶來的附帶經濟打擊等，其實一切後果都可能需要由歐洲獨自承擔

。而最可笑的是，歐洲的問題不能以歐洲的方式解決，而是需依靠美國人來解決問題，試問當美

國充當歐洲代言人與俄羅斯討價還價的時候，究竟會以歐洲利益為依歸，還是只顧自身利益呢？

說到這，相信大家開始意識到，這場鬥法的唯一意義，無非就是看美國拿到的利益多，還是俄羅

斯拿到的利益較多，反而和歐洲都無甚關係，只能眼睜睜看著別人把自己的利益從自己口袋拿走

。更不幸的是，一旦俄烏局勢升級將會造成該地區的貿易減少、金融狀況收緊和天然氣供應減少

，甚至會蔓延到整個歐洲經濟。



而另一個關鍵點是，外界一直憂慮歐洲長期依賴俄羅斯供應天然氣，俄烏局勢緊張恐推高能

源價格。雖然天然氣批發價格上漲對消費者的影響可能會因屬間接影響且有政府支持而得到緩解

，但天然氣供應減少將可能會導致整個歐洲的生產中斷，並引發大宗商品瘋狂漲價、能源危機引

發工廠停產、人力成本飆升等各項因素，最終無可避免為通脹添加壓力。在高通脹持續「逼宮」

下，歐洲央行總裁拉加德也無可奈何選擇了跟隨美聯儲放棄「通脹暫時論」，最終也需要提前加

息的考量。根據利率期貨價格顯示，交易商預期歐洲央行６月加息０﹒１厘的可能性是８０％，

而今年底前加息０﹒４厘的可能性更升至１００％。



隨著歐洲央行立場轉趨鷹派，市場對歐央行加快收緊貨幣政策的預期，促使歐元兌美元走強

，一度高見１﹒１４５２美元的三星期高位。不過，這種樂觀情緒並不會持續太久，主要基於歐

洲仍面臨巨大的地緣政治風險，一旦俄烏局勢升級，資金勢必轉向美元作避險；第二，現時歐洲

的新冠疫情未退，但多國已選擇了「與病毒共存」，並將會陸續放寬防疫措施，最終是禍是福則

有待分曉；第三，歐洲央行一直強調會在買債計劃結束後才加息，故此美聯儲收緊貨幣政策的速

度應該會較歐洲央行為快和積極。預計歐元兌美元在３月１０日會議前可能會整理於１﹒１３－

１﹒１５的區間內。



整體來說，２０２２年虎年是具挑戰的一年，世界大局沒有大改變，國際之間的關係仍有如

疫情般變得有隔膜和疏離，無疑對環球市場造成很多不穩定因素。而本港疫情依舊嚴峻，踏入虎

年的疫情不但仍未見頂，而且還正處於大爆發的階段，若說未來將出現每日數百宗甚至數千宗確

診也絕非危言聳聽。故此，全港上下唯有攜手抗疫、共克時艱，各行各業、廣大市民才能苦盡甘

來，虎年驅走瘟疫，一切復常的新年期望才能如願。最後，祝願大家「踢走苦年」，金虎進家富

滿堂！恭喜發財！



＊本周策略＊



加元：早前建議候高於１﹒２６５０水平沽出美元兌加元已成交，目標１﹒２４５０，止蝕

１﹒２８２０。



歐元：前周建議候高於１﹒１４５０水平沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１２５０，止蝕

１﹒１５５０。



澳元：前周建議候低於０﹒７０５０買入澳元兌美元已成交，更新目標０﹒７２５０，止蝕

０﹒６９００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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