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08/02/2022 09:12

《珠玉之論－陳鳳珠》內地或於短期內推出更多扶持政策

　　《珠玉之論》發改委表示內地物價總體於合理區間運行，今年物價將保持平穩趨勢，料居民
消費價格指數溫和上升，而工業品出廠價格指數升幅可能逐步回落，令上下游價格走勢趨向協調
。２０２１年內地ＰＰＩ受國際大宗商品價格大幅上升推動，全年由２０２０年的１﹒８％下跌
轉為上升８﹒１％；至於去年ＣＰＩ上升０﹒９％，升幅較２０２０年回落１﹒６個百分點。去
年內地的上游原料價格升幅並未完全傳導至下游，導致上下游通脹壓力分化，但內地積極保供穩
價，去年第四季ＰＰＩ升勢開始受控，預期今年將延續回落趨勢。另外，隨著生豬產能不斷擴大
，２０２１年豬肉價格由２０２０年的上漲４９﹒７％轉為下跌３０﹒３％，影響ＣＰＩ回落，
而預期豬肉價格將繼續回落，減輕下游通脹上升壓力。
　
　　發改委亦表示今年首季將適度超前展開基礎設施投資，並出台實施擴大內需戰略的一系列政
策舉措，及時研究提出振作工業運行的針對性措施。相信內地短期內或會推出更多財政政策，以
加大基建投資、推動內需消費升級及刺激消費意欲，同時穩定工業及製造業發展。一旦內地出台
扶持措施，料可推動內地經濟增長，亦刺激資金流入股市。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者並無持有上述股票
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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