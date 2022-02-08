《珠玉之論－陳鳳珠》內地或於短期內推出更多扶持政策

《珠玉之論》發改委表示內地物價總體於合理區間運行，今年物價將保持平穩趨勢，料居民

消費價格指數溫和上升，而工業品出廠價格指數升幅可能逐步回落，令上下游價格走勢趨向協調

。２０２１年內地ＰＰＩ受國際大宗商品價格大幅上升推動，全年由２０２０年的１﹒８％下跌

轉為上升８﹒１％；至於去年ＣＰＩ上升０﹒９％，升幅較２０２０年回落１﹒６個百分點。去

年內地的上游原料價格升幅並未完全傳導至下游，導致上下游通脹壓力分化，但內地積極保供穩

價，去年第四季ＰＰＩ升勢開始受控，預期今年將延續回落趨勢。另外，隨著生豬產能不斷擴大

，２０２１年豬肉價格由２０２０年的上漲４９﹒７％轉為下跌３０﹒３％，影響ＣＰＩ回落，

而預期豬肉價格將繼續回落，減輕下游通脹上升壓力。



發改委亦表示今年首季將適度超前展開基礎設施投資，並出台實施擴大內需戰略的一系列政

策舉措，及時研究提出振作工業運行的針對性措施。相信內地短期內或會推出更多財政政策，以

加大基建投資、推動內需消費升級及刺激消費意欲，同時穩定工業及製造業發展。一旦內地出台

扶持措施，料可推動內地經濟增長，亦刺激資金流入股市。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者並無持有上述股票



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