【新冠疫苗】聶德權：昨日７２９８７人接種疫苗創單日新高

《經濟通通訊社８日專訊》公務員事務局局長聶德權在社交網頁表示，截至昨晚８時，本港

全日共７２９８７人接種新冠疫苗，創下新冠疫苗接種計劃開始以來的單日新高，其中私家診所

接種２８３４８針，以及接種第三劑的２９１８９針同樣是單日新高。

聶德權表示，目前第一針及第二針分別達到超過８成及超過７成接種率，至於已接種第三針

的市民則有１０６萬人。他再次呼籲合資格人士應按時接種加強劑，以增強保護力。（ｃｗ）

