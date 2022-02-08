【新冠肺炎】屯門良景邨良傑樓發現逾５０宗初確，延長圍封至今日

《經濟通通訊社８日專訊》屯門良景邨良傑樓和良偉樓由於污水監測對新冠病毒呈陽性，政
府前晚起圍封兩幢大廈，要求範圍內的人士接受強制檢測，原定周一（７日）中午解封。但良傑
樓發現超過５０宗初步確診，需延長圍封行動至今日。
政府發言人表示，由於圍封行動發現良傑樓逾５０宗初步陽性及兩宗不確定個案，情況令人
憂慮，認為有極高感染風險，故須延長圍封至今日，並要求有關人士於今日內再次接受檢測。
（ａｃ）
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