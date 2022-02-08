【新冠肺炎】林鄭：暫時無須因疫情而押後特首選舉

《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥在行政會議前見記者表示，行政長官選舉到目

前為止仍是２月２０日展開提名期、３月２７日投票選舉，她形容選舉的規模很小，選民人數不

超過１５００人，相信要做好防疫措施確保選舉在安全下進行，遠比一個涉及數百萬選民的立法

會選舉容易，至今看不到特首選舉因為疫情而需要押後。（ｈｙ）

