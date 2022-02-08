【新冠肺炎】富昌邨富悅樓發現２２宗初陽個案，延長圍封至明早

《經濟通通訊社８日專訊》政府表示，深水埗富昌邨富悅樓在昨日的圍封行動中，發現２２

宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於富昌邨富悅樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行

動，決定延長圍封強檢一日，目標明日上午１０時完成行動。受檢人士需要在處所等候，按指定

安排進行檢測，政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。（ｃｌ）

