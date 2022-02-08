【新冠肺炎】大圍美致樓美景樓分別發現１５及１３宗初步陽性個案

《經濟通通訊社８日專訊》政府延長圍封強檢的大圍美田邨美致樓和美景樓，先後在今早９

至１０時解封。兩幢大廈共約８０４０人次接受檢測，其中美致樓發現１５宗初步陽性個案，美

景樓則有１３宗初步陽性。衞生署衞生防護中心會安排跟進。

當局派員到訪１５８０戶，當中１５１戶無應門。（ｃｌ）

