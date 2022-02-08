【新冠肺炎】原定下月舉行的香港花卉展取消

《經濟通通訊社８日專訊》因應疫情最新情況，康樂及文化事務署（康文署）今日宣布，原

定於３月１１－２０日在維多利亞公園舉行的２０２２年香港花卉展覽將會取消，以減低社交接

觸和２０１９冠狀病毒病在社區傳播的風險。

康文署發言人表示，署方會密切留意疫情變化，在適當情？下，會考慮以其他不同方式展出

花卉。（ｃｌ）

