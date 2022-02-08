【國安立法】楊潤雄：未決定全港教師是否需要宣誓

《經濟通通訊社８日專訊》對於全港教師是否需要宣誓擁護基本法和效忠特區，教育局長楊
潤雄表示，當局會就所有受政府資助機構員工，作整體考慮，日後會交代決定。
立法會教育局的諮詢組織、教育人員專業操守議會將於今年５月結束，多名議員關注日後局
方會如何確保學界專業自主。楊潤雄稱，局方仍有其他諮詢組織，而教師註冊一直由教育局負責
，稍後會發布清晰教師專業操守指引，讓社會明白政府對專業教師的要求。（ｃｌ）
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