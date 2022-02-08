碧桂園（０２００７）１月銷售額３６４億人幣，同比跌９﹒８％

《經濟通通訊社８日專訊》碧桂園（０２００７）公布，連同合營公司和聯營公司在內，１

月歸屬股東權益的銷售金額約３６３﹒６億元人民幣，同比跌９﹒８％。

該集團指，歸屬股東權益的銷售建築面積約４６２萬平方米，同比升約１﹒３２％。

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