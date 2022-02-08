【企業盈喜】新世界百貨（００８２５）料中期虧轉賺４０００萬元

《經濟通通訊社８日專訊》新世界百貨中國（００８２５）公布，預期截至去年１２月３１

日止中期純利約４０００萬元，２０２０年同期虧損約２﹒０４億元。

該集團指，預期轉虧為盈主因期間確認資產包括商譽、物業、廠房及設備及使用權資產減值

虧損減少，以及終止確認若干百貨店因縮減規模及閉店的租賃負債及使用權資產所引致的收益淨

額。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

