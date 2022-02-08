【企業盈喜】三生製藥（１５３０）料去年股東利潤增最多１﹒１倍

《經濟通通訊社８日專訊》三生製藥（０１５３０）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利及權益股東應佔利潤將分別增長介乎１至１﹒２倍，以及９０％至１﹒１倍。

該集團指，純利增長主因核心產品收入及毛利大幅增長，即成功推出的特比澳、蔓迪和益賽

普達致大幅增長，並續對利潤及收入作出重大貢獻，以及開支減少，主要由於完成剝離糖尿病業

務及捐贈支出減少。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

