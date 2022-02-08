【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒２億人幣，買中移動沽騰訊

《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指高開３６點，報２４６０９點。最高升４３點

報２４６１６點，最低跌２０７點報２４３６５點。恒指收報２４５７９點，升６點或

０﹒０３％。

按額度計算，北水全日淨買入２６﹒２億元人民幣，減少５０％。北水淨買入最多的個股依

次是中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）、快手（０１０２４）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、長城汽車（０２３３３）。

主板成交１２２３﹒０９億元增加７﹒４％。其中港股通成交３３５﹒４億元，佔總成交

２７﹒４％。

中國移動升３﹒０４％報５６元，北水淨買入７﹒５億元；中國海洋石油升４﹒２１％報

９﹒９元，北水淨買入４﹒８億元；快手跌０﹒２８％報８９﹒４元，北水淨買入３﹒３億元。

騰訊控股跌０﹒２１％報４７８元，北水淨賣出８億元；建設銀行升１﹒６５％報６﹒１６

元，北水淨賣出４億元；長城汽車跌０﹒４７％報２１﹒１元，北水淨賣出２﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ７﹒５０

中國海洋石油 （００８８３） ４﹒８１

快手 （０１０２４） ３﹒３３

安踏體育 （０２０２０） ２﹒８０

中國電信 （００７２８） ２﹒３８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －７﹒９８

建設銀行 （００９３９） －４﹒０２

長城汽車 （０２３３３） －２﹒７２

美團 （０３６９０） －０﹒７９

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