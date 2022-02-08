【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒２億人幣，買中移動沽騰訊

《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指高開３６點，報２４６０９點。最高升４３點
報２４６１６點，最低跌２０７點報２４３６５點。恒指收報２４５７９點，升６點或
０﹒０３％。
按額度計算，北水全日淨買入２６﹒２億元人民幣，減少５０％。北水淨買入最多的個股依
次是中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）、快手（０１０２４）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、長城汽車（０２３３３）。
主板成交１２２３﹒０９億元增加７﹒４％。其中港股通成交３３５﹒４億元，佔總成交
２７﹒４％。
中國移動升３﹒０４％報５６元，北水淨買入７﹒５億元；中國海洋石油升４﹒２１％報
９﹒９元，北水淨買入４﹒８億元；快手跌０﹒２８％報８９﹒４元，北水淨買入３﹒３億元。
騰訊控股跌０﹒２１％報４７８元，北水淨賣出８億元；建設銀行升１﹒６５％報６﹒１６
元，北水淨賣出４億元；長城汽車跌０﹒４７％報２１﹒１元，北水淨賣出２﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國移動 （００９４１） ７﹒５０
中國海洋石油 （００８８３） ４﹒８１
快手 （０１０２４） ３﹒３３
安踏體育 （０２０２０） ２﹒８０
中國電信 （００７２８） ２﹒３８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） －７﹒９８
建設銀行 （００９３９） －４﹒０２
長城汽車 （０２３３３） －２﹒７２
美團 （０３６９０） －０﹒７９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動