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08/02/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒２億人幣，買中移動沽騰訊

　　《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指高開３６點，報２４６０９點。最高升４３點
報２４６１６點，最低跌２０７點報２４３６５點。恒指收報２４５７９點，升６點或
０﹒０３％。
　　按額度計算，北水全日淨買入２６﹒２億元人民幣，減少５０％。北水淨買入最多的個股依
次是中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）、快手（０１０２４）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、長城汽車（０２３３３）。
　　主板成交１２２３﹒０９億元增加７﹒４％。其中港股通成交３３５﹒４億元，佔總成交
２７﹒４％。
　　中國移動升３﹒０４％報５６元，北水淨買入７﹒５億元；中國海洋石油升４﹒２１％報
９﹒９元，北水淨買入４﹒８億元；快手跌０﹒２８％報８９﹒４元，北水淨買入３﹒３億元。
　　騰訊控股跌０﹒２１％報４７８元，北水淨賣出８億元；建設銀行升１﹒６５％報６﹒１６
元，北水淨賣出４億元；長城汽車跌０﹒４７％報２１﹒１元，北水淨賣出２﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　７﹒５０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒８１
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒３３
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　　２﹒８０
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　　２﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－７﹒９８
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－４﹒０２
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－２﹒７２
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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