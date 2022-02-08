《日入而息》商場等納疫苗通行證，藥明康德稱未列美國ＵＶＬ名單

《今天重點》

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行政會議通過收緊多項防疫措施，包括將６類新處所，包括宗教場所、商場、百貨公司、超級市

場、街市或市集，以及髮型屋，納入表列處所，令總數增至２３類，全部要在本月２４日起推行

「疫苗通行證」，並使用「安心出行」才可進入。同時，限聚令收緊至２人，私人場所亦適用

藥明生物（０２２６９）遭美國納入「未經核實」實體名單（ＵＶＬ），股份中途停牌，停牌前

跌２２﹒８％。藥明生物回應稱，ＵＶＬ非為人熟知的美國「實體名單」或「黑名單」；目前公

司在美國的律師團隊正在緊急作業，準備明天與美國商務部談判

繼美國國會通過競爭法案後，美國商務部最新將３３間中國企業納入「未經核實」（ＵＶＬ）實

體名單。被列入ＵＶＬ名單的企業多數為光學器件生產商，還有部分涉及軍工航空及半導體領域

，絕大部分來自中國高新技術產業。從股權控制來分析，只有小部分屬於央企

本港今日新增６２５宗確診，再創單日新高，大部分是本地個案。多於１０人的跨家庭群組１９

宗，最多４７人染疫，目前累計８９８人未知源頭。另有約５００宗初步確診

行政長官林鄭月娥表示，防疫抗疫基金６﹒０已經完成建議規劃，預計注資總金額２６０億元，

涵蓋４０項措施，預計下周二可以交由立法會財務委員會審批

經季節調整後，香港採購經理指數（ＰＭＩ）下降至１月的４８﹒９，低於５０持平點，反映在

擴張周期維持１１個月後，私營經濟景氣下行，同時企業信心度下滑至一年最低

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《即日市況》

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恒指低收２５０點報２４３２９，科指跌９２點報５４３６

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《深滬股市》

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金融股拉漲托市，滬指倒升０﹒７％創板仍挫２﹒５％

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《美元匯價》

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東歐局勢或令能源價高企，市場關注歐央舉動

歐元最新報１﹒１４２０╱２２，日圓最新報１１５﹒２４╱２７

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《公司資訊》

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中國水務（００８５５）已償還本金額１﹒５億美元優先票據

藥明生物（０２２６９）已於上午１０時５１分起暫停買賣，待刊發內幕消息公告

匯豐推出手機提款服務，每日可提取最多１萬港元

「楊國福麻辣燙」申請赴港上市，去年被曝食安問題

阿里（０９９８８）過去一年發可持續債券籌９﹒８７億美元，悉數支持ＥＳＧ項目

雲頂香港（００６７８）正緊急評估公司財務狀況及確認可行補救計劃

光宇國際集團科技（０１０４３）獲法證會計師更新一個銀行帳戶的資金交易資料

華多利集團（０１１３９）周四取消上市地位

寶龍地產（０１２３８）１月合約銷售按年跌３０﹒５％至４７億元人民幣

恒騰網絡（００１３６）本周五起改名為「中國儒意」

全國社保基金減持中行（０３９８８）４２５４﹒５萬Ｈ股，套現１﹒２８億元

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《國企紅籌》

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方正控股（００４１８）平保獲准投資新方正集團，股份擬明早復牌

麗珠醫藥（０１５１３）已累計回購３４０萬股Ｈ股，涉８７００萬元

廣汽（０２２３８）１月汽車銷量按年增長９％，產量增１４％

保利置業（００１１９）聯營公司１月合同銷售金額按年減少１２％

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《神州民企》

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據報世茂（００８１３）主席許榮茂洽售畢架山延平道９號項目權益

百度（０９８８８）投資ＭＲ混合實境泛娛樂公司樂見科技

海通國際（００６６５）獲納入「富時社會責任指數」

融信中國（０３３０１）首月合約銷售額跌４７﹒１％至６５億元人民幣

正業國際（０３３６３）胡健鵬辭任行政總裁，今日生效

桑德（００９６７）聯交所７底前將暫不撤銷其上市地位

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《中國要聞》

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人行表示保障性租賃住房貸款不納入地產貸款集中度管理；人行續２００億逆回購利率持平，淨

回籠１３００億

遭銀保監罰２９０萬，招聯消費金融：已完成整改

銀保監予招聯消費金融２９０萬元處罰，涉八項違規

上海私募實控人疑浮屍黃浦江，管理近４０億資產

銀保監同意中國融通財險開業，註冊資本３０億元人民幣

中國商飛董事長表示今年進入飛機產業化階段

深圳去年實際使用外資超１００億美元創新高

富士康春節加班獎三千元，重金招工推薦入職獎勵八千

上海春節線下消費３７１億元，化妝品消費增近兩倍

上海鏈家表示１月逾１﹒５萬套新房入市，創歷史新高

國稅總局表示冬奧帶動春節全國體育用品銷售增３２％

１月地方債發行規模同比大增，提前批額度已用三分一

春節銀聯網絡交易金額逾２萬億元，增長２２﹒４％

上海工廠交付量提升，特斯拉去年中國市場收入同比增逾倍

微信表示虎年春節帶有封面的紅包收發超５０億個

美國再批１億美元對台軍售，陸方表示將採正當有力措施

傳向美機構咨詢被制裁可能性，寧德時代回應不實信息

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４％，台灣擬取消日本福島食品進口禁令

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《其他消息》

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鄧炳強稱本土恐怖主義仍是安全隱患，續加強執法工作

楊潤雄稱未決定全港教師是否需要宣誓

金管局再延長「銀行業人才起動計劃」六個月至今年８月底

港府爭取早日推出大灣區簽注簽證，便利商務和高端人才南下北上

本港１月ＰＭＩ跌至４８﹒９，疫情惡化令經營活動縮減

深股通額度全日流走７﹒３億元；滬股通額度全日用３９億元，外資流出８﹒２億元

經絡料全年樓價升３－５％，首季現樓及樓花按揭回落

仲量聯行料今年納米單位落成量倍增

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《內房困局》

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中融信託表示華夏幸福違債務重組計劃，無法加入債委會

深房中協表示春節期間深圳商品房市場幾乎錄「零成交」

疫情及春節影響，１月５０城二手房成交量環降２３％

陽光城多隻債券遭降評級停牌一日，明起僅可大宗交易

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《重拳監管》

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官媒表示防資本無序擴張不是不要資本，是要有序發展

教育部表示推動教培監管立法，防止出現新的野蠻生長

人行孫天琦稱金融牌照有國界，全國展業須中央發牌

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《新冠肺炎》

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本港新增６２５宗確診，再創單日新高

今起啟動居家抗疫，截至中午向３８人發出家居檢疫令

一名郵差初步確診，隸屬元朗派遞局

傳Ｂ、Ｃ類食肆規定兩人一枱，髮型屋須關閉

傳社交距離措施或回復至最嚴時期，堂食限兩人一枱

全國本土確診昨增６５宗，廣西百色兩日破百宗

公共醫療醫生協會建議設熱線分流檢測陽性市民

大圍美致樓美景樓分別發現１５及１３宗初步陽性個案

富昌邨富悅樓發現２２宗初陽個案，延長圍封至明早

屯門良景邨良傑樓發現逾５０宗初確，延長圍封至今日

恒生銀行大圍分行有員工確診，今日起暫停服務

據報商場納入疫苗通行證，暫不在公共交通推行

政府將為運送鮮活食品跨境貨車司機提供快速測試包

政府計劃修訂僱傭條例，無打針被解僱不視為不合理

有菜販疑高價倒賣蔬菜，市民搶購多間超市蔬菜

林緯遜稱疫情未見頂，居安抗疫未必增加傳播風險

林鄭稱堅持動態清零，行會後公布最新措施；申請注資２６０億予防疫基金，短期失業派萬元；

暫時無須因疫情而押後特首選舉；授權執法者商場抽查，必要時打針才可搭公交

梁子超料兩周後單日病例將破萬，疫情將全面失控

民建聯表示消費者信心指數創２００４年以來新低

深圳表示５名香港跨境貨車司機核酸陽性，３名已返港

港澳辦傳達中央對疫情的關切問候，隨時提供支援

考評局表示教師語文能力評核延期舉行

胡定旭稱火眼實驗室約有四百人，料本月中投入運作

行會通過收緊食肆入座，商場街市等納入疫苗通行證

跨境鮮活食品供應大致穩定，貨車流量逐步回復正常

銅鑼灣禮頓中心疫苗接種中心今早接受預約

陳肇始稱疫苗通行證和減少人流措施需同時推行

聶德權稱昨日７２９８７人接種疫苗創單日新高

華瑞同康成功研抗新冠抗體，獲國家知識產權局頒專利

原定下月舉行的香港花卉展取消

周四起禁兩家庭以上聚會，照顧者獲豁免

疫苗通行證分三階段，６月底擴至第三針

衛健委表示奧密克戎疫情波及三省九市，仍有擴散風險

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