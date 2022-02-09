《運籌帷幄－梁業豪》恒指升浪已迅速完結？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和顯著向淡。本周一（７日）港股普遍報升收場的現象未獲買盤的積極程度支持，昨天（８

日）市況回軟，仍屬正常。恒指跌抵２４１５０後引來了淡友的套利買盤，惟指數未能倒升收場

。陰陽燭日線圖上呈現長身軀的陰燭，反映淡友曾經努力反攻。究竟自上月３１日低位

２３４７０起的升勢是否已於本周一高位２４６１７完結，暫時未可判斷，投資者應客觀地審慎

應市。

仍在上移中的保歷加通道中軸尚有支持，但通道頂部阻力已經開始下移，令早前急速轉好的

勢頭被煞停。未來一、兩個交易日內好友會否再度發力進攻，及時令大市重納升勢，尤具關鍵。

無論是投機者或投資者，現時皆宜多作觀望，看清楚港股於橫行區內最終突破的方向，才伺機加

大注碼，順勢圖利，切忌追價入市。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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