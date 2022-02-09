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即市新聞

09/02/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》假如加７次息

　　《缸邊隨筆》今時美市場上，估今年加息最多的次數是加７次，美股將如何？美國銀行
（Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ，　ＢｏｆＡ）的首席證券策略員Ｓａｖｉｔａ　
Ｓｕｂｒａｍａｎｉａｎ，認為標普５００在２０２２年底，仍會在４６００水平，跟今時水平
相若，亦即加息７次對美股影響不大。
　
　　首先看ＢｏｆＡ對２０２２年美經濟估測，重點是到２０２２年第四季美國聯邦基金利率是
在１﹒７５厘至２﹒００厘間，這個息水平仍是低於當時的通脹水平（ＰＣＥ）３％，亦即是
１﹒７５至２﹒００厘的美聯邦基金利率仍是低於其時通脹的。
　
　　加息對股市的影響，是要看加息時的美股ＰＥ水平，ＢｏｆＡ統計過由７０年代美儲局的歷
次加息時的ＰＥ水平，其中在９９年６月時的加息，其時標普５００的ＰＥ水平是２５﹒７倍，
這是２０００年科網爆破前的加息，到２０００年４月，美股便爆破，跌了多少。
　
＊加息短期不影響美股＊
　
　　今時標普５００　ＰＥ約２２﹒４倍，不算低，但縱加７次息，仍在１﹒７５╱２﹒００厘
間，是低於歷次加息平均的２﹒１厘。換言之今時加息雖似勁，但由於加息起始點低，故加極，
也不是太恐怖，反之要考慮的是縮表的影響，此即市場利息的上升，可以高於美儲局官息的上升

　
　　短期言，美息上升對美股的壓力不大，因為今時美國公司的長期借貸較２００７年時高近
２％，公司長期借貸是較不受短期息率（如三、五年）波動所影響，除非今次加息期有很長期，
不然今次加息是可以如「酒肉穿腸過」不留下太大影響的。
　
　　ＢｏｆＡ這個估測是審慎中帶樂觀，是否成真，要走著瞧。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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