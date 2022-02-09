百勝中國（９９８７）年度多賺２６％，季度升２倍，派息１２美仙

《經濟通通訊社９日專訊》百勝中國－Ｓ（０９９８７）公布，截至２０２１年底止第四季

度淨利潤４﹒７５億元（美元．下同）增長２﹒１倍，每股盈利１﹒１１元，每股現金股息

０﹒１２元。季內收入２２﹒９１億元增長１﹒４％，經營利潤６﹒３３億元增長２﹒５倍。

百勝中國截至去年底止年度淨利潤９﹒９億元上升２６﹒３％，每股盈利２﹒３４元。期內

收入９８﹒５３億元上升１９﹒２％。全年系統銷售額增加約１０％，其中肯德基和必勝客分別

增加約８％和約１４％，全年同店銷售額減少約１％，其中肯德基下降約３％，必勝客增加約

７％。全年共開設１８０６家門店，或淨新增 １２８２家門店，數量創新高。截至去年底門店

總數達到１１７８８家。



＊預期今年新增最少１０００家新店＊



百勝中國首席財務官楊家威表示，新冠疫情為業務運營帶來巨大的波動。２０２１年上半年

疫情較平穩時，集團業務表現強勁。進入下半年後，業務受到區域性疫情暴發和更嚴格的疫情防

控措施影響。第四季度本就是銷售額與利潤率最低的季度，同時又受到數輪疫情暴發的影響，業

務面臨嚴峻的挑戰。儘管如此，公司仍然在第四季度實現了銷售增長，並通過積極的成本管控和

生產力的提升在一定程度上緩解了同店銷售額大幅下降和成本通脹帶來的不利影響，實現季度盈

利。展望２０２２年，由於疫情帶來的不確定性、疲軟的宏觀環境、消費者信心轉弱和通脹壓力

加劇，預計２０２２年公司的業務和經營環境仍將充滿挑戰和波動，積極採取行動提升 銷售並

管理成本。

百勝中國預期２０２２年淨新增約１０００至１２００家新店，資本支出在８億至１０億元

之間，其中包括增加對供應鏈、基礎設施和數字化的投資。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



