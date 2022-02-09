《專家之言－何志銘　》港股短期走勢不樂觀，操作上宜輕身上陣

《專家之言》投資市場氣氛趨審慎，且見少許悲觀跡像，昨（８日）恒指低開３１點後，又

再迎來急插，指數曾大跌４２９點，一度低見２４１４９點，尾段跌幅稍為收窄，主板股票的升

跌比率為１７比２４，下跌股份達１００８隻，而恒指成分股只有２６隻股份錄得上升，下跌股

份３７隻，升跌比率為４１比５８，收報２４３２９點，跌２５０點或跌１﹒０２％，全日主板

成交金額為１２９５﹒１１億元。國企指數報８５１３點，跌７６點或跌０﹒８９％。恒生科技

指數報５４３６點，跌９２點或跌１﹒６７％。滬、深港通南下交易分別淨流入６﹒８２億及

１８﹒７７億元人民幣。



＊港府收緊社交距離措施，中美關係俄烏局勢堪憂＊



本港疫情嚴峻，港府公布進一步收緊社交距離措施，市場氣氛當然或多或少受到影響。恒指

連跌２日，單從日線圖分析，雖然昨指數總算企穩在１０天線之上，但走勢有下行跡象，

ＭＡＣＤ牛差距尚未擴闊，故短期港股走勢並不太樂觀，下一個防守位料為１月３１日的高位（

即２３９７０點）水平。中美局勢方面，美國商務部將３３家中國企業加入未核實清單

（ＵＶＬ），市場仍關注中美關係發展，加上俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，故筆者東尼建議操作上

理應輕身上陣為佳。數據方面，日本將公布１月貨幣供應Ｍ２，年率升幅料由３﹒７％收窄至

３﹒６％及１月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由３﹒４％收窄至３﹒３％。美國亦將公布１２月批

發庫存，月率升幅料由１﹒４％擴大至２﹒１％及１２月批發貿易等數據。《獨立股評人 何志

銘》



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