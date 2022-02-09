【轉移目標？】軟銀另有套現計劃，主要目標非阿里，阿里有望嗎？

《經濟通通訊社記者梁凱菱９日報道》阿里巴巴（０９９８８）被軟銀減持疑雲自周末起發

酵，過去兩個交易日，股價累挫逾７％。軟銀上日（７日）公布業績，行政總裁孫正義稱，保留

減持阿里巴巴的選項；今早軟銀則據指，未來的任何交易與阿里額外註冊的美國存託股份

（ＡＤＳ）無關。不過，阿里巴巴仍未重返消息前水平，難道市場仍有擔憂？



＊軟銀盡力釋疑？市場憂慮未散＊



軟銀向來被指是阿里巴巴股價的絆腳石，皆因其願景基金投資失利，長期缺錢，市場憂慮軟

銀會減持阿里巴巴。截至去年９月底止第二季，願景基金虧損８２５１億日圓，創下歷來最大虧

損。行政總裁孫正義當時直言，在中國的投資正處於「暴風雪」之中。如今，「暴風雪」散去了

嗎？截至去年底第三季，願景基金按季轉賺，錄得１１１４億日圓盈利，惟首三季累計仍蝕逾

７６７７億日圓。孫正義亦指，這場「暴風雪」尚未結束，但相信春天會來臨。

在過去三季期間，儘管阿里巴巴的股價持續下滑，以港股計，累瀉４７％，令阿里巴巴佔軟

銀資產總值降至只有２４％，軟銀於第三季末的資產淨值亦縮水１０％至１６８０億美元。不過

，軟銀期內只在阿里巴巴上套現６８１億日圓，相當於約４６億港元，軟銀的阿里巴巴持股仍有

近２５％，可見減持幅度輕微。事實上，孫正義表示，軟銀一直以來長期持有阿里巴巴，逾

９０％持股均為長期持有，只有極少部分套現。不過，若集團套現將資金投放在願景基金或回饋

股東，相信軟銀的股東及管理層樂見，直言會保留減持的選項。

話雖如此，阿里投資者已收貨。阿里美股隔晚抽高６％，折合港元收報１１８﹒７７元，較

本港上日收市價高６﹒８１％。不過，即使今早有外電引述軟銀報道，阿里巴巴額外註冊的

ＡＤＳ不與軟銀未來的任何交易掛鈎，阿里港股日中升幅目前最多只有６﹒６６％，高見

１１８﹒６元，略較隔晚阿里美股收市價低，並未重返被軟銀減持疑雲前水平；上周二（４日）

收市價為１２０﹒４元。



＊兩大原因解陰霾未散！＊



事實上，阿里巴巴仍未披露額外註冊１０億份ＡＤＳ的用途，市場仍有憂慮不難理解。更重

要的是，軟銀仍然缺錢！

軟銀及美國晶片製造商英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）宣布，由於監管限制，決定終止向英偉達出

售擁有多項專利設計的英國同業Ａｒｍ的交易，令這宗晶片業史上最大宗收購交易告吹。

軟銀在２０１６年以３２０億美元購入Ａｒｍ，為當時最大的半導體公司收購案。及至

２０２０年９月，英偉達提出以現金加股票收購Ａｒｍ，交易價值約４００億。隨著英偉達股價

持續攀升，交易價值於去年底一度急升至８７０億美元。

雖然軟銀已表明，尋求將Ａｒｍ獨立在納斯達克交易所上市，並目標於明年３月前完成。不

過，軟銀從Ａｒｍ上市所募集的資金，相信會比將Ａｒｍ出售所賺取的收益少！華爾街分析認為

，Ａｒｍ上市或無法獲得出售予英偉達的高估值，主要由於屆時半導體行業的市場氣氛未知，為

Ａｒｍ估值增添不明朗因素，這同時意味軟銀更難為願景基金籌錢。早前有傳英國推動Ａｒｍ於

倫敦上市，估值為３００億英鎊，折合只有約４００億美元，明顯比現時出售Ａｒｍ予

Ｎｖｉｄｉａ的少。不過，孫正義已表明，納斯達克交易所是Ａｒｍ最合適的上市地點，市場解

讀為美國一般會給予科技股較高估值，這或可為軟銀彌補部分損失。

另外，需注意的，是在願景基金的資本結構中，軟銀以股權形式出資３３１億美元。不過，

當中約８３％為沙特阿拉伯給予的貸款，餘下部分則為阿布扎比給予的借款。計及其他投資者給

予的貸款，願景基金的總債務有約４００億美元。債台高築，不但有利息支出，亦對軟銀的財務

狀況構成負面影響。軟銀要翻身，非短期內的事。



＊阿里巴巴短期有勢轉好？＊



軟銀缺錢是不爭的事實，惟從其一連串的行動及表述可見，阿里巴巴並非套現首要選項，那

麼阿里巴巴能重燃希望嗎？

正如上文所述，集團未為１０億份ＡＤＳ註冊解畫，況且在監管環境下，其盈利增長能力已

大打折扣，而螞蟻等互聯網金融業務陰霾亦未散．．．．．．摩通最新亦指，預期額外註冊的

１０億份ＡＤＳ，以及線上消費疲軟，將為短期股價帶來壓力，料直至今年５月中旬，阿里公布

業績及２０２３年展望時，股價前景才更明朗。

要數阿里巴巴的負面消息可有不少，要部署的話，還看市場反應較上算。畢竟估值再低，並

不代表股價一定升至合理水平。投資者入市買貨，大多目的為賺錢吧？！

筆者早於上月初於《ｈｏｔ ｔａｌｋ １點鐘》上分析，阿里巴巴中期量度跌幅目標為

１０４﹒６４元，指出經過當時的短期反彈後，仍有再跌空間。阿里於上月２７日低見１０８元

，相當接近量度跌幅目標，至今仍未有錄得更低水平。

觀乎１４天ＲＳＩ目前剛於５０線之下升破其５天平均線，ＳＴＣ的％Ｋ亦於２０－８０範

圍內升破％Ｄ，如情況維持至收市，有助支持股價於短期內進一步反彈，升破上周五高位

１２０﹒８元，才上望１２４﹒６９元，即前跌幅的０﹒６１８倍量度跌幅目標。當中，

１２０﹒８元尤其關鍵，可被視為小雙底的頸線，確認被升破後，量度升幅目標可達１３３﹒６

元左右，亦即前跌浪起點附近。現時圖表訊號尚未支持入市買貨，短線投機者宜待股價升破

１２０﹒８元後，在圖表訊號及值博率足夠的情況下才部署。

