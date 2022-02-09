《盤後部署》阿里帶動恒指高收５００點，兩萬五熊證重貨區阻力大

《經濟通通訊社９日專訊》阿里於美國申請註冊１０億股ＡＤＳ，有傳為股東軟銀出貨作準

備，但昨日（８日）軟銀方面表示暫無意沽貨，刺激阿里美股及ＡＤＲ一同反彈，今早阿里

（０９９８８）港股跟隨高開逾６％，帶動投資科網股氣氛，騰訊（００７００）高開逾２％，

美團（０３６９０）高開逾３％。

藥明生物（０２２６９）旗下子公司被美國列入「未經核實名單」，昨日急跌停牌後今早復

牌，公司解釋正積極爭取從名單除名，高開逾９％，惟開市後即回吐彈幅，及後更轉升為跌，全

日收報６１﹒６元，跌１﹒０４％或０﹒６５元；同系藥明康德繼續捱沽，全日收報９６﹒５元

，跌４﹒１７％或４﹒２元。

此外重磅匯控（００００５）繼續上試高位，今日盤中高見５９﹒５５逾兩年高位。另外藍

籌體品股，及藥明以外醫藥股有支持。恒指午後擴大至升超過５００點，最終全日收報

２４８２９，升５００點或２﹒０６％，主板成交１４０７﹒５８億元。國指收報８７２３，升

２１０點或２﹒４７％。科指收報５６３５，升１９８點或３﹒６５％。

Ａ股造好，深證成份指數收報１３５３１點，升２０５點或１﹒５４％；上證綜合指數收報

３４７９點，升２７點或０﹒７９％。



＊匯控３月前或於５５至６０元上落＊



恒指受阿里刺激高收５００點，今日高見２４８９６點，接近１月尾高位即見阻力。目前距

離十天線已有逾５００點距離，若明日仍能企穩十天線以上即可視為有力支持位。根據昨日恒指

牛熊證街貨分布圖，２５０００至２５１００仍為相對期指張數最多的重貨區，距今仍有３００

點距離，料恒指攻抵該水平後，再向上的誘因便會減少，故２５０００為恒指短期的阻力位。

匯控（００００５）突破５５元阻力位後升勢減緩，逐步挑戰上破６０元心理事關口位，而

近期未再有好消息推動匯控股價，料此後匯控上行動力將進一步減慢。而下一次英倫銀行議息將

在３月１７日，估計資金或至３月才會開始炒加息，料期間匯控或於５５至６０元間窄幅上落。

（ｈｃ）

