【國際要聞】英國首相約翰遜改組內閣拒辭職

《經濟通通訊社９日專訊》英國首相約翰遜在新冠疫情封城期間違規參加首相府派對，但他
拒絕辭職，更於周二宣布改組內閣，試圖重振聲望。
約翰遜在面對辭職壓力後，已有多名內閣親信跳船。他任命財政部主計長埃利斯為內閣辦公
室大臣﹔下議院議長李思銘為主管脫歐的國務大臣。他更任命自己的長期盟友哈里斯為首席黨鞭
，負責管束保守黨紀律。分析指，約翰遜正試圖透過人事重組，強化內閣對他的忠誠度，並壓制
黨內反對派。（ｊｆ）
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