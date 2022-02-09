《台股攻略－黃振宇》電子權值股回勇，台股逐步靠穩

《台股攻略》美股三大指數全面上揚，台股電子權值股回勇，指數今日（９日）重上萬八點

大關，最終升１８５點，收１８１５２點，成交金額為２９４０億元（新台幣．下同），三大法

人合計淨買入１７６﹒６６億元，外資亦終止連續４日淨賣出記錄。

電子權王台積電一度衝上６３７元，收６３３元；聯發科近來獲外資及台灣當地券商支持，

收市升超過３％，收１１３０元；聯電、廣達、日月光投控及國巨等均升１％至２％。由於美廠

英特爾擴展晶圓代工服務，與台灣矽智財（ＩＰ）三雄組成生態系，力旺、晶心科及Ｍ３１的業

績增長可期，消息刺激市場資金追捧ＩＣ設計板塊，力旺升超過７％，晶心科升２﹒６％，

Ｍ３１升０﹒６％，其餘相股的創惟漲停創新高，凌陽及義隆均升超過２％，偉詮電及智原更升

超過５％。貨櫃三雄今日高開後隨即受到市場沽壓，長榮收１２９元，無起跌；陽明收１１２元

，微跌０﹒４％，萬海收１７３﹒５元，升０﹒９％。此外，台驊投控、慧洋─ＫＹ、台航及建

新國際等皆表現不俗。航空雙雄獲資金追捧，長榮航及華航均升超過３％。ＡＢＦ材料載板廠的

南電受惠市場需求暢旺，其１月總收入達５２﹒４億元，按年升３３﹒６％，創單月新高，股價

亦升近４％；欣興及景碩亦分別升７﹒８％及６﹒９％。

隨著近期迎來多間企業公布業績，加上美股上揚，帶動資金逐步回流台股市場，因此投資者

可留意近日成交量若能回３０００億元以上水平，以及外資持續錄得淨買入，短期將成為大市上

升動力。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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