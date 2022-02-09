《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶先行往上殺倉機會較大

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合

企業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動

（００９４１）、中銀香港（０２３８８）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選藥明生物（０２２６９）、小米（０１８１０）與藥明康德（０２３５９）。

恒指期貨陰陽燭日線圖上於昨天（８日）收市時錄得連續第二支陰燭，顯示淡友正在反攻中

。當時價位守於保歷加通道中軸之上，ＲＳＩ高於其５天平均線，ＭＡＣＤ剛發出了「雙牛」買

入訊號，只待ＳＴＣ的％Ｋ升破％Ｄ，確認短期轉為向好的形勢。上周五（４日）高位

２４６０５為短期首個阻力位，須先升破，價位才具條件挑戰上月２０日高位２４９８８阻力。

恒指牛證的重貨區現為２２５００－２２５９９，恒指熊證則為２５０００－２５０９９。正路

而言，好友大戶先行往上殺倉的機會較大。若恒指升抵２５０９９，將合共有９８隻恒指熊證被

強制性收回，等同２４１８張恒指期貨好倉的威力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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