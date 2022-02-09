  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/02/2022 09:40

《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶先行往上殺倉機會較大

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合
企業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動
（００９４１）、中銀香港（０２３８８）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選藥明生物（０２２６９）、小米（０１８１０）與藥明康德（０２３５９）。
　　恒指期貨陰陽燭日線圖上於昨天（８日）收市時錄得連續第二支陰燭，顯示淡友正在反攻中
。當時價位守於保歷加通道中軸之上，ＲＳＩ高於其５天平均線，ＭＡＣＤ剛發出了「雙牛」買
入訊號，只待ＳＴＣ的％Ｋ升破％Ｄ，確認短期轉為向好的形勢。上周五（４日）高位
２４６０５為短期首個阻力位，須先升破，價位才具條件挑戰上月２０日高位２４９８８阻力。
恒指牛證的重貨區現為２２５００－２２５９９，恒指熊證則為２５０００－２５０９９。正路
而言，好友大戶先行往上殺倉的機會較大。若恒指升抵２５０９９，將合共有９８隻恒指熊證被
強制性收回，等同２４１８張恒指期貨好倉的威力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning09/02/2022
熊麗萍：阿里巴巴被減持疑慮紓緩　惟現價追入值博率低
財經熱話09/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣先跌後回升，比特幣企穩四萬四美元
中國故事08/02/2022
《神州經脈》美國再將33間中企列黑名單　金融股護盤滬指兩連升
財經熱話08/02/2022
春節旅客急增博彩收入勝預期　大行祝福濠賭股連日造好
中國故事08/02/2022
【大國博弈】美再啟制裁藥明生物暴瀉急停牌　表列上榜33家實體
香港要聞08/02/2022
【新冠肺炎】限聚令收緊至2人　商場街市等納入疫苗通行證範圍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金