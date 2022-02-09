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即市新聞

09/02/2022 08:51

【虛幣世界】加密貨幣先跌後回升，比特幣企穩四萬四美元

　　《經濟通通訊社９日專訊》比特幣價格近日先跌後回升，低見４１０００美元後反彈，消息
指，美國官員宣布他們查獲了價值約３６　億美元的比特幣，這些比特幣與Ｂｉｔｆｉｎｅｘ交
易所２０１６年的黑客事件有關，Ｂｉｔｆｉｎｅｘ　的代幣ＬＥＯ飆升。市場憂慮這批比特幣
存放已久，當原本持有人尋回該批比特幣後將會套現，屆時比特幣價格將有明顯波動。
　　早前美國司法部宣布，它已經查獲了價值約　３６億美元的比特幣，這標誌著美國執法部門
歷史上最大的金融扣押，而ＵＮＵＳ　ＳＥＤ　ＬＥＯ代幣（ＬＥＯ）是用於Ｂｉｔｆｉｎｅｘ
及其母公司ｉＦｉｎｅｘ管理的其他交易平台的實用代幣，在消息傳出後僅　２０　分鐘內上漲
了４０％。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元４４２０３﹒７３（美元．下同），升０﹒３７％（２４
小時比較．下同）；以太幣現報３１２１﹒５９元，升０﹒１６％；艾達幣報１﹒１８元，升
０﹒３４％；瑞波幣報０﹒８７２５元，跌０﹒４３％。（ｕｌ）

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