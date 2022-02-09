《談國論企－黎偉成》製造業上月生產訂單跌成本增

《談國論企》中國製造業的生產於２０２２年１月份即使與上一個月仍保同比溫和擴張，但

已調整至接近臨界點的低位，而生產和新訂單有不同程度的回落，更大問題是主要原材料購進價

格與出廠價格大幅回升至重返擴張水平，顯然受到全球供應鏈日趨短缺、海上運輸因惡疫陷嚴重

樽頸等嚴重壓力。相信國家力促能源、原材料等產與供的政策，及力促內需的做法，會緩和製造

業面對困難，和有利國民經濟持續穩中有進發展。



＊原材料拉動出廠價上升和出口訂單尚收縮＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年１月再度

響起了警號，因（一）ＰＭＩ所達達５０﹒１（見表），環比回落０﹒２個百分點，剛好抵銷

２０２１年１２月份５０﹒３的０﹒２個百分點環比增幅，更嚴重的是所踞之點，距臨界點５０

僅咫尺之遙，而對上跌破臨界點為２０２１年１０月份的４９﹒２和９月份的４９﹒６連續兩個

月收縮，可見中國的製造業確處於不可忽視的劣境。

此可自ＰＭＩ的２０２２年１月份數據，便可見中國製造業面對相當不少的困難，特別是（

二）生產成本和銷售價格急劇回升，並由上月的收縮轉膨脹，削弱製造業在境內、外市場的競爭

能力，其中（１）主要原材料購進價格，分類指數於２０２２年１月份環比大幅增長８﹒３個分

點至５６﹒４，扭轉２０２１年１２月份則回落４﹒８個百分點至臨界點以下的４８﹒１之況，

更遠高於１１月份環比大跌１９﹒２個百分點所達的５２﹒９。製造業的生產成本之回升，乃受

困於國際能源資源價格明煩回升，海陸空運輸樽頸日甚。

由是（２）製造業的出廠價格分類指數，於是月份環比亦大幅回升５﹒４個百分點至

５０﹒９的擴張水平，上月則回落３﹒４個百分點至４５﹒５的收縮區域，而對上一個月更大跌

１２﹒２個百分點至４８﹒９，即於臨界點以下水平，意味製業的競爭力有明顯的惡化，對短中

期亦有可能產生負面的影響。

我要重申，中國的製造業仍然面對頗不少嚴重的問題，特別是：美國、歐洲等世界各地期內

疫情受新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ衝擊變得更為惡劣，經濟反覆走扁之壓難免；加上環球生產供

應鏈紊亂，其中最嚴重者為美國限制芯片輸華，造成芯片減供價升，不宜掉以輕心。

再看（三）中國製造業的接單情況，亦有所逆轉：（Ｉ）新訂單，分類指數於２０２２年１

月份僅達４９﹒３，環比回落０﹒４個百分點，比２０２１年１２月份環比增長０﹒３個百分點

至４９﹒７，即再度偏離臨界點５０以下。接單前景值得擔心之因，乃（ＩＩ）出口新訂單指數

是月環比即使回升０﹒３個百分點至４８﹒３，未能補回上月份４８﹒１所回落的０﹒４個百分

點，當受困美、歐疫情和經濟反覆惡化劣況。（ＩＩＩ）進口新訂單分類指數於是月更環比跌整

整１個百分點至４７﹒２，上月尚升０﹒１個百分點而為４８﹒２，亦差。

（ＩＶ）在手訂單於月份環比回升０﹒２個百分點，處於臨界點以下之的４５﹒８。



＊變種病毒對環球疫情和經貿物流人流壓力深重＊



再看（四）生產，分類指數於２０２２年１月份達５０﹒９，環比回落０﹒５個百分點，連

同２０２１年１２月份５１﹒４環比跌０﹒６個百分點，乃二連跌。

但（五）製造業的生產經營活動預期，於２０２２年１月份為５７﹒５，環比增長３﹒２個

百分點，２０２１年１２月份達５４﹒３，環比升０﹒５個百分點，和１１月份環比回升０﹒２

個百分點至５３﹒８，二連升，意味製造業對經營前景看法不錯。

要注意的，是新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的最新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，擴散力甚之於

Ｄｅｌｔａ，使歐美以至亞洲等世界各地疫情明顯惡化，本已十分緊絀的醫療系統，難以承受，

對當地社會及經濟貿易和人流物流有深重壓力，亦是中國防控疫情和經濟發展的其中重大威脅，

不宜掉以輕心。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

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指數 月環比（個分點）

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１月╱２０２２ ５０﹒１０ －０﹒２０

１２月╱２０２１ ５０﹒３０ ＋０﹒２０

１１月╱２０２１ ５０﹒１０ ＋０﹒９０

１０月╱２０２１ ４９﹒２０ －０﹒４０

９月╱２０２１ ４９﹒６０ －０﹒５０

８月╱２０２１ ５０﹒１０ －０﹒３０

７月╱２０２１ ５０﹒４０ －０﹒３０

６月╱２０２１ ５０﹒９０ －０﹒１０

５月╱２０２１ ５１﹒００ －０﹒１０

４月╱２０２１ ５１﹒１０ －０﹒８０

３月╱２０２１ ５１﹒９０ ＋１﹒３０

２月╱２０２１ ５０﹒６０ －０﹒７０

１月╱２０２１ ５１﹒３０ －０﹒６０

１２月╱２０２０ ５１﹒９０ －０﹒２０

１２月╱２０１９ ５２﹒２０ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４０ －０﹒６０

１２月╱２０１７ ５１﹒６０ －０﹒２０

１２月╱２０１６ ５１﹒４０ －０﹒２０

１２月╱２０１５ ４９﹒７０ ＋０﹒１０

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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