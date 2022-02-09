《異動股》藥明生物復牌高開逾９％，正採取措施要求從名單除名

《經濟通通訊社９日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升９﹒２４％，報６８元，該股成

交約６１５萬股，涉資４﹒１８億元。

藥明生物公布，旗下無錫藥明生物技術股份和上海藥明生物技術列入美國「未經核實名單」

。集團指，未經核實名單與實體名單不同，列入未經核實名單並不意味著美國出口商不能與名單

上的人士往來，也不意味著與有關人士存在具體、有價值、可闡述的國家安全或外交政策問題。

集團又提到，上海及無錫相關設施建設完成後，沒有進口相關儀器設備的需求，事件對進口

影響相對微小，現正採取措施，要求美國將有關子公司從未經核實名單移除。

現時，恒生指數報２４７２７，升３９７點或升１﹒６４％，主板成交４０﹒０３億元。國

企指數報８６６１，升１４８點或升１﹒７５％。恒生科技指數報５５５９，升１２２點或升

２﹒２６％。

即月期指新報２４６９２，升３６８點，低水３５點。即月國指期貨報８６４４，升１２６

點，低水１８點。即月科指期貨新報５５５２，升１１９點，高水８點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ６８﹒００元 升９﹒２４％

藥明康德（０２３５９） １０１﹒２０元 升０﹒５０％

藥明巨諾（０２１２６） ９﹒０１元 升１﹒８１％

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（ｈｃ）

