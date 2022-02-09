《異動股》ＡＴＭ造好，阿里巴巴高開６％，騰訊、美團升逾２％

《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）現價升６﹒１２％，報１１８元，該股成交

約３４８萬股，涉資４﹒０４億元，盤中高見１１８元，最低見１１８元；騰訊（００７００）

升２﹒１３％，報４８０元；美團（０３６９０）升３﹒５３％，報２２８﹒８元；快手

（０１０２４）升１﹒８３％，報９１﹒６元。

隔晚ＡＤＲ港股比例指數報２４７３０點，升４０１點。科網股ＡＤＲ表現強勢，尤其阿里

巴巴ＡＤＲ較港股升６﹒７９％，折合１１８﹒７５港元；美團ＡＤＲ較港股升３﹒４１％，折

合２２８﹒５４港元；騰訊ＡＤＲ較港股升２﹒０８％，折合４７９﹒７７港元。

此外，隔晚美股中概股亦高收，嗶哩嗶哩升７﹒０３％，阿里巴巴升６﹒１７％，京東、百

度就升逾３％。

現時，恒生指數報２４７２７，升３９７點或升１﹒６４％，主板成交４０﹒０３億元。國

企指數報８６６１，升１４８點或升１﹒７５％。恒生科技指數報５５５９，升１２２點或升

２﹒２６％。

即月期指新報２４７００，升３７６點，低水２７點。即月國指期貨報８６４５，升１２７

點，低水１７點。即月科指期貨新報５５５４，升１２１點，低水６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １１８元 升６﹒１２％

騰訊（００７００） ４８０元 升２﹒１３％

美團（０３６９０） ２２８﹒８元 升３﹒５３％

快手（０１０２４） ９１﹒６元 升１﹒８３％

小米（０１８１０） １６﹒１６元 升１﹒２５％

京東集團（０９６１８） ２９２﹒８元 升２﹒５２％

百度（０９８８８） １５６﹒５元 升４﹒０６％

微博（０９８９８） ２４７﹒４元 升２﹒１５％

網易（０９９９９） １６０﹒９元 升３﹒３４％

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（ｅｒ）

