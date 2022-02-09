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即市新聞

09/02/2022 09:22

《異動股》ＡＴＭ造好，阿里巴巴高開６％，騰訊、美團升逾２％

　　《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）現價升６﹒１２％，報１１８元，該股成交
約３４８萬股，涉資４﹒０４億元，盤中高見１１８元，最低見１１８元；騰訊（００７００）
升２﹒１３％，報４８０元；美團（０３６９０）升３﹒５３％，報２２８﹒８元；快手
（０１０２４）升１﹒８３％，報９１﹒６元。
　　隔晚ＡＤＲ港股比例指數報２４７３０點，升４０１點。科網股ＡＤＲ表現強勢，尤其阿里
巴巴ＡＤＲ較港股升６﹒７９％，折合１１８﹒７５港元；美團ＡＤＲ較港股升３﹒４１％，折
合２２８﹒５４港元；騰訊ＡＤＲ較港股升２﹒０８％，折合４７９﹒７７港元。
　　此外，隔晚美股中概股亦高收，嗶哩嗶哩升７﹒０３％，阿里巴巴升６﹒１７％，京東、百
度就升逾３％。
　　現時，恒生指數報２４７２７，升３９７點或升１﹒６４％，主板成交４０﹒０３億元。國
企指數報８６６１，升１４８點或升１﹒７５％。恒生科技指數報５５５９，升１２２點或升
２﹒２６％。
　　即月期指新報２４７００，升３７６點，低水２７點。即月國指期貨報８６４５，升１２７
點，低水１７點。即月科指期貨新報５５５４，升１２１點，低水６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　　１１８元　升６﹒１２％
　　騰訊（００７００）　　　　　４８０元　升２﹒１３％
　　美團（０３６９０）　　　２２８﹒８元　升３﹒５３％
　　快手（０１０２４）　　　　９１﹒６元　升１﹒８３％
　　小米（０１８１０）　　　１６﹒１６元　升１﹒２５％
　　京東集團（０９６１８）　２９２﹒８元　升２﹒５２％
　　百度（０９８８８）　　　１５６﹒５元　升４﹒０６％
　　微博（０９８９８）　　　２４７﹒４元　升２﹒１５％
　　網易（０９９９９）　　　１６０﹒９元　升３﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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