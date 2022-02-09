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即市新聞

09/02/2022 12:45

《午市前瞻》專家指恒指短期升穿兩萬五機會大，藥明生物料續尋底

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收市報２４８０８，升４７８點或１﹒９７％，主
板成交７８５﹒２４億元。恒生中國企業指數報８７１３，升２００點或２﹒３５％。恒生科技
指數報５６０７，升１７０點或３﹒１３％。

＊葉尚志：藥明系股票現時不宜買入＊

　　港股早段結束過去兩天跌勢，高開３９７點報２４７２７。第一上海證券首席策略師葉尚志
向《經濟通通訊社》表示，港股自１０月開始持續向好，主要因為早前估值較平，即使昨天或因
美國制裁的消息拖累大市下跌，但整體上仍是持續上升格局，北水重開後亦帶動港股成交。他對
市況感到樂觀，並認為恒指短期升穿２５０００點機會大，料突破後初步目標在２５７００點。
　　美國商務部將藥明生物（０２２６９）兩家子公司列入未經核實名單，股價在今天復牌高開
逾９％，惟一度轉勢跌近１％，而昨日（８日）重申並無持有藥明生物股權的同系藥明康德
（０２３５９）則繼續捱沽。葉尚志表示，藥明生物及藥明康德估值過高，今次爆發美國制裁的
事件相信是「殺估值」的催化劑，走勢上料繼續尋底，建議未有貨的投資者不宜買入，要繼續觀
察再作部署。（ｅｒ）

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