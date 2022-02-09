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09/02/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒５億人幣，買快手沽騰訊

　　《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指高開３９７點，報２４７２７點。最高升５６６點報
２４８９６點，最低升３６０點報２４６９０點。恒指收報２４８２９點，升５００點或
２﹒０６％。
　　按額度計算，北水全日淨買入３９﹒５億元人民幣，增加５４﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是快手（０１０２４）、小鵬汽車（０９８６８）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、長城汽車（０２３３３）。
　　主板成交１４０７﹒５８億元增加８﹒７％。其中港股通成交３６４﹒１億元，佔總成交
２５﹒９％。

＊騰訊１月遊戲收入環比增２２％＊

　　隨著新賽年、新英雄、新皮膚等海量內容上線，１月《王者榮耀》收入環比增長９２％，重
回中國ｉＯＳ手遊暢銷榜榜首，騰訊遊戲收入相應環比增長２２％。靈犀互娛ＳＬＧ手遊《三國
志．戰略版》於１月下旬在多個服務器陸續開啟二、三賽季，發行商收入環比增長９％，穩居榜
單第７名。
　　快手升５﹒２３％報９４﹒６５元，北水淨買入１０﹒４億元；小鵬汽車升８％報
１５２﹒５元，北水淨買入７﹒６億元；安踏體育升４﹒６１％報１２９﹒４元，北水淨買入
５﹒３億元。
　　騰訊控股升２﹒７２％報４８２﹒８元，北水淨賣出１２﹒２億元；藥明生物跌１﹒０４％
報６１﹒６元，北水淨賣出９﹒２億元；長城汽車升２﹒２１％報２０﹒８元，北水淨賣出
３﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　１０﹒３６
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　　７﹒６２
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　　５﹒２７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒０６
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　３﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　－１２﹒２２
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－９﹒２４
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－３﹒２６
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　－０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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