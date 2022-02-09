【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒５億人幣，買快手沽騰訊

《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指高開３９７點，報２４７２７點。最高升５６６點報

２４８９６點，最低升３６０點報２４６９０點。恒指收報２４８２９點，升５００點或

２﹒０６％。

按額度計算，北水全日淨買入３９﹒５億元人民幣，增加５４﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是快手（０１０２４）、小鵬汽車（０９８６８）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、長城汽車（０２３３３）。

主板成交１４０７﹒５８億元增加８﹒７％。其中港股通成交３６４﹒１億元，佔總成交

２５﹒９％。



＊騰訊１月遊戲收入環比增２２％＊



隨著新賽年、新英雄、新皮膚等海量內容上線，１月《王者榮耀》收入環比增長９２％，重

回中國ｉＯＳ手遊暢銷榜榜首，騰訊遊戲收入相應環比增長２２％。靈犀互娛ＳＬＧ手遊《三國

志．戰略版》於１月下旬在多個服務器陸續開啟二、三賽季，發行商收入環比增長９％，穩居榜

單第７名。

快手升５﹒２３％報９４﹒６５元，北水淨買入１０﹒４億元；小鵬汽車升８％報

１５２﹒５元，北水淨買入７﹒６億元；安踏體育升４﹒６１％報１２９﹒４元，北水淨買入

５﹒３億元。

騰訊控股升２﹒７２％報４８２﹒８元，北水淨賣出１２﹒２億元；藥明生物跌１﹒０４％

報６１﹒６元，北水淨賣出９﹒２億元；長城汽車升２﹒２１％報２０﹒８元，北水淨賣出

３﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） １０﹒３６

小鵬汽車 （０９８６８） ７﹒６２

安踏體育 （０２０２０） ５﹒２７

中國海洋石油 （００８８３） ４﹒０６

李寧 （０２３３１） ３﹒０１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －１２﹒２２

藥明生物 （０２２６９） －９﹒２４

長城汽車 （０２３３３） －３﹒２６

中國神華 （０１０８８） －０﹒１１

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