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即市新聞

09/02/2022 15:53

《美元走勢－羅明立》關注美國消費物價指數，美１０年債息逼２％

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒４７　１１５﹒５９　１１５﹒３２
　　歐元╱美元　１﹒１４２２　１﹒１４３２　１﹒１４１２
　　英鎊╱美元　１﹒３５５４　１﹒３５６６　１﹒３５４２
　　美元╱瑞郎　０﹒９２５０　０﹒９２５４　０﹒９２４０
　　美元╱港元　７﹒７９３４　７﹒７９４６　７﹒７９２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》周二（８日）美匯指數繼續在９５﹒５０附近震盪，美聯儲官員出面安撫市場
，３月份大幅加息的預期降溫，但美國１０年期國債收益率繼續逼近２％，創逾兩年新高。烏俄
局勢仍然緊張，法國總統馬克龍表示，可以有措施緩解危機，呼籲各方保持冷靜。美匯指數守住
１００天線後試圖反彈，現時１０天、２０天及５０天線集中在９５﹒８５╱９６﹒１０區域，
收復這水平前仍然會反覆。投資者關注周四（１０日）美國的消費物價指數會否顯示通脹進一步
上升，或逼使聯儲局加快收水。
　　歐元未能重上１﹒１５，央行雖提早於今年加息，但除非通脹加劇，否則應採取溫和行動，
建議投資者可於１﹒１４８０賣出歐元，目標１﹒１３８０，１﹒１５以上止損。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒１４８０　１﹒１３８０　１﹒１５１５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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