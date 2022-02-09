《美元走勢－羅明立》關注美國消費物價指數，美１０年債息逼２％

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒４７ １１５﹒５９ １１５﹒３２

歐元╱美元 １﹒１４２２ １﹒１４３２ １﹒１４１２

英鎊╱美元 １﹒３５５４ １﹒３５６６ １﹒３５４２

美元╱瑞郎 ０﹒９２５０ ０﹒９２５４ ０﹒９２４０

美元╱港元 ７﹒７９３４ ７﹒７９４６ ７﹒７９２７

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《美元走勢》周二（８日）美匯指數繼續在９５﹒５０附近震盪，美聯儲官員出面安撫市場

，３月份大幅加息的預期降溫，但美國１０年期國債收益率繼續逼近２％，創逾兩年新高。烏俄

局勢仍然緊張，法國總統馬克龍表示，可以有措施緩解危機，呼籲各方保持冷靜。美匯指數守住

１００天線後試圖反彈，現時１０天、２０天及５０天線集中在９５﹒８５╱９６﹒１０區域，

收復這水平前仍然會反覆。投資者關注周四（１０日）美國的消費物價指數會否顯示通脹進一步

上升，或逼使聯儲局加快收水。

歐元未能重上１﹒１５，央行雖提早於今年加息，但除非通脹加劇，否則應採取溫和行動，

建議投資者可於１﹒１４８０賣出歐元，目標１﹒１３８０，１﹒１５以上止損。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１４８０ １﹒１３８０ １﹒１５１５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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