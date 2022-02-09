【新冠肺炎】深水埗富昌邨富悅樓完成強檢，發現２９宗初陽個案

《經濟通通訊社９日專訊》深水埗富昌邨富悅樓完成強制檢測，發現２９宗初步陽性個案。

當局周一將富悅樓列為受限區域，並於昨日（８日）延長相關宣告的執行日期至今日，兩次檢測

共有約４８２０人次接受檢測，政府亦派員到訪大廈內約８７５戶，當中７６戶沒有人應門，政

府會採取措施跟進。（ｂｉ）

