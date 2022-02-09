【新冠肺炎】華僑永亨銀行開源道分行有員工確診，即時暫停服務

《經濟通通訊社９日專訊》華僑永亨銀行宣布，該行開源道分行有一名員工初步確診感染新
型冠狀病毒，該分行將即時暫停服務直至另行通知。該員工於分行的最後上班日期為２月８日，
工作期間全程均配戴口罩。
該行已立即對該分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒檢測，將為員工
提供適切協助。（ｂｉ）
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