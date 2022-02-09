【新冠肺炎】消息：今日新增約１１６１宗確診，８００宗初步陽性

《經濟通通訊社９日專訊》消息指，今日新增約１１６１宗新冠肺炎確診，並錄得約８００

宗初步陽性個案。

昨日新增６２５宗確診，再創爆疫以來單日新高，大部分個案為本地病例，現時累計共有

８９８宗未找到感染源頭。行政長官林鄭月娥昨日公布多項防疫措施，包括收緊限聚令、僱傭條

例修訂及防疫抗疫基金６﹒０等。（ｃｗ）

