【大行報告】藥明生物被列入未經核實名單，一文看清大行觀點！

《經濟通通訊社９日專訊》美國商務部工業與安全局將藥明生物（０２２６９）兩家子公司

，即無錫藥明生物技術股份和上海藥明生物技術列入未經核實名單。藥明生物昨日（８日）盤中

曾跌逾兩成半，其後中途停牌。藥明今早復牌高開９﹒２４％，其後曾倒跌逾４％，現時股價仍

偏軟。

該公司盤後發公告指，過去十年嚴格遵循美國出口管制條例，一直獲得美國商務部批准進口

部分受管制一次性生物反應器控制器和中空纖維過濾器，認為事件對其不會產生重大不利影響，

各項業務均正穩步推進。鑑於上海及無錫相關設施建設完成後，沒有進口相關儀器設備的需求，

此事件對進口影響相對微小。該集團正採取措施，要求將有關子公司從未經核實名單移除。



＊高盛維持盈利預測，維持確信買入及目標價＊



高盛發表研究報告指，未經核實名單主要影響上海及無錫的生產設施，而其他如成都、石家

莊、杭州、美國及愛爾蘭的生產設施都不受影響及限制。該行維持其目標價１７８﹒６元，以及

維持「買入」評級，列入「確信買入」名單，以及維持其２０２１－２６年每股盈利複合年增長

率４０％預測。

高盛指，管理層重申了２０２２年的盈利指引不變，即增長４５％。公司指，雖然臨床項目

轉換過濾器不太複雜，但商業項目轉換後可能需要６－９個月才能滿足監管機構的要求。然而管

理層表示，該公司一直注意到美中貿易緊張局勢的潛在影響，公司目前的９個商業項目中沒有一

個使用來自美國供應商的過濾器。



＊瑞銀：短期影響有限，維持今年收入增長指標＊



瑞銀發表研究報告指，列入名單將限制從美國進口某些生物反應器硬件和超濾器，藥明生物

管理層表示正在與美國商務部積極溝通，希望在未來幾個月內完成檢查並退出名單，認為

ＣＤＭＯ業務不會中斷，並維持對２０２２年收入增長４５％以上的目標。該行維持藥明生物「

買入」評級，目標價１４２元。

報告引述管理層指，今年ＣＤＭＯ業務不會因而停滯，因為上海和無錫工廠已經建成產能，

因此無需進口更多生物反應器，而超濾器庫存可以持續六個月；除了美國供應商（目前佔５０％

）外，還有成本相近的歐洲和日本供應商。在極端情況下，公司可能會考慮更換供應商；商業化

階段項目均未列入限制名單；另外，與美國客戶合作並未受限。



＊富瑞：藥明生物有信心可上訴，不會影響日常營運＊



富瑞發表研究報告指，由於擔心公司被列入未經核實名單，該股昨日股價下跌２３％，這主

要是由於ＣＯＶＩＤ－１９導致美國機構沒有在中國進行現場檢查，該公司有信心可以上訴，因

為公司有所有必要的證據證明它並沒有不合規。管理層表示，這不會對其日常運營和當前或未來

的客戶訂單產生影響，維持該公司為其首選股，重申「買入」評級，目標價２００元。



表列大行對藥明生物最新目標價及評級：

大行 評級 目標價（元） 分析重點

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高盛 確信買入 １７８﹒６ 維持其２０２１－２６年每股盈利複合年增長率４０％預測

瑞銀 買入 １４２ 短期影響有限，維持今年收入增長４５％以上目標

大和 買入 ╱ 管理層不可保證未來會否再被列入其他名單，增不確定性

富瑞 買入 ２００ 公司有信心可以上訴，不會影響日常營運

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