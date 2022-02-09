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09/02/2022 17:30

【夜期時段】即月期指最新報２４８９４點，升６３點，高水６４點

　　《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８３６點，升５點，高水６點，
最新報２４８９４點，升６３點，高水６４點，合約成交５４６張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８７３９點，升８點，高水１６點，最新報８７５２點，升
２１點，高水２９點，合約成交３９５張。

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