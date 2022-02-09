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09/02/2022 15:27

【新冠肺炎】阮相宇：疫情未達高峰，第３針接種率是控制疫情關鍵

　　《經濟通通訊社９日專訊》城大生物醫學系助理教授阮相宇表示，疫情仍未到達高峰，如果
確診數字以幾何級數上升，每天有上千宗個案，很快就會有１０萬至２０萬人受到感染。他表示
，過去研究顯示，２人限聚令減低市民社交活動的效果明顯，如果防疫措施能夠將市民社交程度
減少４成，就會對緩減疫情有很明顯的作用；但要留意市民抗疫疲乏，以及防疫措施可以持續多
久，如果３至４個星期內未能將單日確診個案降至１００宗以下，市民社交活動一旦恢復，確診
數字又會馬上飆升。

＊建議縮短第２針和第３針時間間距＊

　　阮相宇又指，市民接種疫苗後，中和抗體會隨時間減退，因此第３針的接種率才是控制疫情
的關鍵，如果第３針接種率本月底前能夠達到２成，到時確診數字或會回落。他建議政府縮短第
２針和第３針的時間間距，由６個月縮減至３個月，並提升疫苗接種能力，考慮在停止面授課堂
期間，以學校作為接種站。
　　他又認為，政府以「疫苗通行證」提高接種率，但未必每個人會完全接受，當局應該按不同
群組的風險程度，分流打針，認為以鼓勵方式，可能會有更多人願意接受。（ｓｌ）

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