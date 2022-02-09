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即市新聞

09/02/2022 09:55

【新冠肺炎】商會指新措施下髮型屋零收入，販商稱街市商戶影響大

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府昨日公布新防疫措施，多個表列處所明天起關閉，直至本月
２４日，當中包括髮型屋等，香港美髮美容業商會會長江樹林出席電台節目時表示，對此感到很
突然，業界一直有遵照當局的防疫措施，在新措施下，髮型屋老闆將零收入，但卻要繼續支付店
舖租金，而小型及大型髮型屋的月租可由萬多至數十萬元。
　　他續指，不少髮型師均以自僱人士形式工作，將會「手停口停」，而相關行業的從業員薪金
主要以拆帳形式計算，只有少部分人有底薪，希望當局透過防疫抗疫基金提供支援，亦認為現時
疫情嚴峻，疫苗通行證的推行有其需要，雖然會引起不便，但指業界會接受。

＊販商社團聯合會料疫苗通行證下街市人流減３成＊

　　港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮表示，政府公布新措拖前沒有與業界商量，業界已有心
理準備會實施，但認為該措施對街市商戶影響很大，因早前已有不少不願意使用「安心出行」的
市民選擇不進入街市，改為在街市外的檔位買餸，當時街市已減少了三、四成人流，相信有不少
不適合打針的長者，在「疫苗通行證」實施後將會別無選擇地不去街市，預計人流起碼會再下跌
兩至三成。（ｂｎ）
　

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