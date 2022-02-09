百勝中國：推動非堂食業務為增長核心，供應鏈及食材採購穩定

《經濟通通訊社９日專訊》在內地營運肯德基、必勝客等餐飲品牌的百勝中國

（０９９８７）去年淨利潤９﹒９億美元，按年增長２６﹒３％；第四季淨利潤更按年增長

２﹒１倍至４﹒７５億美元。首席執行官屈翠容表示，受疫情影響及數字化帶動下，外賣業務成

為集團主要增長動力，第四季外賣收入約佔肯德基和必勝客公司餐廳收入的３５％；與２０１９

年相比，２０２１年的外賣增長６０％，貢獻約３２％的銷售額。與外帶相結合，非堂食服務佔

銷售額的一半以上。集團未來仍將繼續以推動非堂食為業務戰略核心。

被問到今年銷售價格會否調整，首席財務官楊家威表示，未來調價需視乎宏觀經濟情況，包

括考慮疫情帶來的不確定因素、全球通脹壓力及中國增長面臨的挑戰。他指出，集團已適時對食

材進行價格鎖定，而去年下半年已將薪酬調整至合理水平，今年將持續加大對供應鏈、基礎設施

和數字化的投資，增加營運效率及生產力，務求為客人提供高性價比產品，有信心將商品價格通

脹控制在低單位數。

屈翠容補充指，內地宏觀經濟前景未算明朗，認為應與消費者同渡時艱，在產品線上做到豐

儉由人，同時利用創新技術節省成本並回饋消費者，強調集團在考慮調價時會非常謹慎。



＊肯德基新店約２年回本，擬今年結束「東方既白」營運＊



屈翠容指出，儘管外部環境充滿挑戰，百勝中國去年淨增加店鋪１２８２家，強調集團恪

守嚴謹且系統性的方式開設店鋪，令新店投資效益相約，並且回本期健康，肯德基約２年、必勝

客約３年便能回本。２０２１年上半年開業的新店大多在首３個月內就實現了月度收支平衡。

她又指，集團計劃今年將淨新增約１０００至１２００家新店，將積極以較小的店面模式擴

張，結合其他降低成本的舉措，使單店的資本支出同比有高單位數減幅，同時增強在大城市內的

外賣銷售網絡。她強調，集團重視店鋪資產質量，舊店每３年裝修一次，表現不好的店鋪也會關

閉。旗下中式餐飲品牌「東方既白」由於門店大多設於火車站等交通樞紐，疫情對其影響較大，

經考慮後決定於今年結束對該品牌的營運，將資源集中於火鍋品牌上。



＊九成食材來自本地，國際供應影響不大＊



對於有快餐同業因國際食材供應短缺而要停售個別產品。屈翠容指，集團擁有自家的供應鏈

，確保運輸倉儲順暢，加上９０％的食材均從本地採購，其餘來自國際的１０％食材於本地亦有

其他替代供應，認為食材供應相當穩定。（ａｃ）





