《經濟通通訊社９日專訊》國泰航空（００２９３）再度延遲派付優先股股息。國泰公布，
董事局已議決延遲派付原定於下周一（１４日）到期應支付予優先股持有人的股息。
公告指，根據公司章程所載列的優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息將予累計並構
成欠款（而該等欠款應有權按當前的股息率享有股息）。有關條款更規定，在該等欠款完全支付
前，公司將不會派發普通股股息或回購其普通股。（ａｃ）
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