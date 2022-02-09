《經濟通通訊社９日專訊》國泰航空（００２９３）再度延遲派付優先股股息。國泰公布，

董事局已議決延遲派付原定於下周一（１４日）到期應支付予優先股持有人的股息。

公告指，根據公司章程所載列的優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息將予累計並構

成欠款（而該等欠款應有權按當前的股息率享有股息）。有關條款更規定，在該等欠款完全支付

前，公司將不會派發普通股股息或回購其普通股。（ａｃ）

